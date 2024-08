F1 GP de Itália, Q2: Alpine eliminada, Hamilton foi o mais rápido

Lewis Hamilton foi o mais rápido da Q2, seguido de muito perto por Max Verstappen, que parece ter encontrado ritmo no seu Red Bull. Lando Norris também ficou perto e o top 3 cabe em menos de 0,1 seg.

O arranque da Q2 foi ligeiramente adiado por necessidade de remover a gravilha que havia na pista, especialmente na Lesmo 2.

Nas primeiras voltas lançadas, os homens da Ferrari foram os primeiros em pista. Leclerc e Sainz fizeram tempos no segundo vinte, com pneus usados, o que dava alguma margem. Verstappen entrou no segundo 19, mas foi logo destronado por Piastri que, por sua vez, viu o seu colega de equipa subir ao primeiro posto. A primeira tentativa da Mercedes sorriu a Hamilton, que conseguiu superar o tempo de Norris, enquanto Russell ficou com o quinto tempo.

Os Ferrri regressaram à pista com pneus novos, mas não surpreenderam com o seu andamento. Sainz foi terceiro e Leclerc não conseguiu melhorar o seu registo. O monegasco queixava-se de que o carro não era afirmativo nas viragens.

"The car is not turning at all, again." 📻 Leclerc joins the queue of drivers reporting balance issues today.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/rEWL7tb9QM — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

A cinco minutos do fim, estavam na zona de eliminação Alonso, Magnussen, Gasly, Ocon e Ricciardo.

Nas derradeiras voltas da Q2, Lando Norris e Carlos Sainz ficaram nas boxes, confiando que o seu tempo seria suficiente. Alex Albon conseguiu melhorar o seu tempo e confirmou o lugar na Q3, ao contrário de Fernando Alonso que não conseguiu melhorar, tal com Ricciardo, Magnussen, Gasly e Ocon, eliminado nesta Q2.

Lewis Hamilton ficou com o melhor tempo (1:19.641), seguido de Verstappen, Norris, Sainz e Piastri. Na Q3 também iríamos ter Russell, Leclerc, Perez, Albon e Hulkenberg.