F1 GP de Itália, Q1: Lance Stroll eliminado, Lando Norris foi o mais rápido

Lando Norris foi o mais rápido na Q1. Nos eliminados, destaque para Lance Stroll que ficou muito longe do seu colega de equipa.

O calor das bancadas misturou-se com o calor do asfalto, nesta quente tarde de verão em Monza, 33,3 °C de temperatura do ar e 50,2 °C de temperatura na pista prometia uma hora animada nesta qualificação, com quatro equipas na discussão do melhor lugar da grelha. Mercedes e Ferrari pareciam as mais fortes, mas a McLaren tinha ainda uma palavra a dizer e a Red Bull, apesar dos problemas, tinha do seu lado Max Verstappen, sempre capaz de fazer magia.

Para esta qualificação, o cone de aspiração poderia tornar-se importante na luta pela pole, mas antes disso, havia a Q1, onde os cinco mais lentos ficariam de fora.

As equipas não pareceram com muita pressa de ir para a pista. Foi Zhou Guanyu a dar o exemplo, seguido a um ritmo muito sereno por outros adversários. Ferrari, Haas e Alpine foram as equipas que lançaram as suas duplas logo nos primeiros minutos da sessão, enquanto o resto aguardava um pouco mais.

A primeira volta de Carlos Sainz ficou comprometida, indo demasiado largo na Lesmo 2, o que levou o espanhol a levantar o pé. Charles Leclerc instalou-se no primeiro lugar, com um tempo no 20 segundo baixos, já muito perto do segundo 19. A primeira volta de Max Verstappen não ficou muito longe de Charles Leclerc, mas Lando Norris foi o primeiro a entrar no segundo 19. A primeira tentativa de Piastri ficou arruinada logo na curva 1, com uma travagem falhada na primeira chicane. Na segunda tentativa, Piastri conseguiu o quarto tempo. George Russell na sua primeira tentativa foi quarto e Lewis Hamilton foi quinto.

Nesta fase e já com todos os pilotos com tempos na tabela, o top 5 era Norris, Leclerc, Sainz (na sua segunda tentativa aproximou-se do topo) Verstappen e Russell. No fundo da tabela, na zona de eliminação, tínhamos Colapinto, Tsunoda, Bottas, Pérez e Zhou.

A McLaren falhou na entrada na via das boxes com um “unsafe release” de Oscar Piastri, que seria investigado no final da qualificação. Mas o australiano conseguiu melhorar o seu tempo e subir ao terceiro lugar.

Colapinto and Magnussen are off! 💥 Both are pushing hard on their final laps and find the gravel.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/VoEOScQXIj — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

Franco Colapinto apanhou o susto do fim de semana, com uma pequena saída na Lesmo 2, que conseguiu segurar com mestria. Kevin Magnussen apareceu do lado de fora da parabolica a um ritmo lento e entrou para as boxes, com um problema técnico.

No final da Q1, Tsunoda, Stroll, Colapinto, Bottas e Zhou ficaram eliminados. Lando Norris foi o mais rápido (1:19.911), seguido de Leclerc, Piastri, Sainz e Russell.