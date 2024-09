F1, GP de Itália: Pierre Gasly e Fernando Alonso defendem Kevin Magnussen

“Se entendo a posição do Magnussen? 100% porque os pontos de penalização, como discutimos muitas vezes, devem ser para a condução perigosa. Algo que é um perigo para o desporto e para os outros”, disse Alonso. “E penso que alguns dos pontos que ele acumulou, não tenho a certeza, não tenho a lista aqui, mas por vezes são apenas pisar a linha branca do pitlane, unsafe releses, todo este tipo de coisas”.

“Alguém me disse que ele recebeu uma penalização de 10 segundos. Estou um pouco surpreendido com isso, porque ele tentou, mas foi um pouco roda com roda e, no final, não perdi tempo nenhum. Estou um pouco surpreendido. Espero que, de alguma forma, eles possam reverter essa situação, porque isso seria definitivamente injusto. Terei todo o gosto em fazê-lo [defender Magnussen perante os comissários de pista] – vou ver o que posso fazer. Será muito injusto, tendo em conta o incidente que aconteceu”.

Gasly minimizou a gravidade do incidente, descrevendo-o como “nada” e expressando surpresa com a penalização. Ofereceu-se para defender Magnussen junto dos Comissários Desportivos, considerando a penalização “injusta”.

