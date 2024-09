F1 GP de Itália, Oscar Piastri: Stroll estava a pilotar como se fosse a sua primeira corrida de kart”

“[Depois da paragem] Perguntei logo qual era o ritmo que tinha de imprimir para apanhar o Charles”, disse Piastri, refletindo sobre o último stint. “E o ritmo que eu precisava era basicamente o estava a fazer nas primeiras voltas. E, nessa altura, estava bastante otimista. Perdi um bom tempo atrás do Carlos. Depois perdi também tempo com o Stroll, que estava a pilotar como se fosse a sua primeira corrida de kart, e não sei o que lhe passou pela cabeça quando viu a bandeira azul. Isso custou-me mais um segundo. Eu precisava que aquele stint fosse perfeito para ganhar a corrida. E, sabem, foram estas pequenas coisas que acabaram por nos custar uma pequena oportunidade. Teria sido uma hipótese remota de qualquer forma, mas não estava certamente longe de a conseguir. Estava a esforçar-me ao máximo para o conseguir. Não podia ter sido mais rápido do que isso. Por isso, sim, faltou um bocadinho”.

Oscar Piastri expressou a sua frustração depois de perder tempo com Lance Stroll no Grande Prémio de Itália, o que afetou a sua perseguição a Charles Leclerc.

