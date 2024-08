F1, GP de Itália: Novo asfalto, novos desafios

A Pirelli selecionou os mesmos compostos de pneus que em 2023, com o C3 como duro, o C4 como médio e o C5 como macio. Devido às caraterísticas da pista, incluindo os longos tempos de paragem nas boxes, espera-se que a estratégia de uma paragem seja a mais rápida. As equipas irão concentrar-se em compreender o impacto da nova superfície durante os treinos livres.

Para o Grande Prémio de Itália de 2024, foram efetuadas atualizações significativas no circuito de Monza, nomeadamente uma repavimentação completa da pista. Esta renovação, que faz parte de esforços de modernização mais alargados, incluiu alterações nas passagens inferiores e melhorias no sistema de drenagem de águas. O novo asfalto, mais escuro e mais liso, pode levar a temperaturas mais altas na pista e maior aderência, afetando o desempenho dos pneus.

