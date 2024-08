F1, GP de Itália: Mercedes foi a mais rápida no TL3, Hamilton com o melhor tempo

Bons sinais vindos da Mercedes. Lewis Hamilton voltou a ser o mais rápido, desta vez no Treino Livre 3, seguido de perto por George Russell. Mas a qualificação de hoje promete, com os Ferrari por perto, pois Charles Leclerc foi o terceiro mais rápido. A McLaren também foi rápida e colocou os dois carros no top 5. A Red Bull é que parece estar ainda com dificuldades.

Valtteri Bottas e Zhou Guanyu foram os primeiros a ir para a pista num início de sessão pouco animado nos primeiros minutos. A dupla da Aston Martin foi para a pista pouco depois dos homens da Sauber, tal como Daniel Ricciardo.

Kevin Magnussen foi o primeiro a colocar um tempo competitivo na tabela, mas os homens da Red Bull foram rápidos em colocar-se nos dois primeiros lugares, com Verstappen na frente, no segundo 21 (com pneus médios). George Russell passou para a frente das operações, tirando 0,3 segundos ao tempo de Verstappen, mas foi por pouco tempo, pois Piastri foi o primeiro a entrar no segundo 20.

Já tínhamos 15 minutos de sessão e apenas metade do pelotão tinha tempos na tabela. Nesta fase o top5 era constituído por Piastri, Verstappen, Russell, Leclerc, Hamilton. Lando Norris fez questão de reforçar o seu favoritismo para hoje, colocando o melhor tempo, retirando 0,1 seg. ao registo de Piastri. Os tempos foram caindo e Russell regressou ao primeiro posto, ainda com pneus médios, tal como Hamilton, enquanto Sainz e a dupla da McLaren e da Ferrari estavam com pneus macios. Leclerc também passou pelo topo da tabela.

Chegamos a meio da sessão com Leclerc na liderança, seguido de Russell, Sainz, Hamilton, Norris, Piastri, Verstappen, Albon, Hulkenberg e Pérez.

E foi mesmo na entrada da segunda metade da sessão que Alex Albon subiu ao primeiro lugar, com pneus macios usados.

30 done, 30 to run ⏳ Here's the full classification at the halfway stage in FP3 👇#F1 #ItalianGP

À medida que o tempo ia passando, os tempos continuavam a cair, ainda no segundo 20, com Carlos Sainz na liderança, quando faltava 20 minutos para o fim da sessão, seguido de Leclerc (tempos com pneus macios usados). Leclerc fez cair o primeiro tempo com pneus macios muito usados, um sinal que a pista ia evoluindo e a Ferrari poupava bem os pneus marcados a vermelho, numa altura que a McLaren voltava a ensaiar a qualificação. Norris conseguiu apenas com o segundo tempo com pneus macios novos. Também Piastri, com pneus macios novos, não conseguiu suplantar o tempo de Leclerc, com os dois pilotos a desentenderem-se em pista por duas vezes. Uma vez Leclerc não saiu da trajetória a tempo e na segunda vez Piastri, a tentar desviar-se para dar passagem a Ricciardo, ia atirando Leclerc para fora de pista.

Leclerc holds up Piastri on the exit of the first chicane, then the pair get a bit close for comfort on the run down to Ascari 👀 It will be investigated after the session. #F1 #ItalianGP

A dupla da Mercedes também colocou pneus macios novos e conseguiu melhorar o tempo de Leclerc. Hamilton saltou para o topo da tabela, mais perto do segundo 19. Sinais preocupantes chegavam do lado da Red Bull, com Verstappen, na sua simulação de qualificação, a fazer apenas o sexto tempo, com o neerlandês a queixar-se do comportamento do carro.

"The car doesn't turn, low speed, medium speed." 📻 Max is struggling with understeer on board the Red Bull. #F1 #ItalianGP

Os homens da Ferrari tentaram melhorar o tempo de Hamilton, mas com pneus macios usados, o que dificultou a tarefa. Mas o problema maior estava do lado da Red Bull. Verstappen, na sua segunda tentativa, também não conseguiu melhorar o seu registo. Mesmo no fim da sessão, Kevin Magnussen foi obrigado a parar no meio da pista, com problemas no seu monolugar.

A sessão terminou e Lewis Hamilton, com o tempo de 1:20.177, assinou o melhor registo, seguido de Russell, a apenas 0,093 seg. e Leclerc. Seguiram-se Piastri e Norris a completar o top 5. Verstappen, Sainz, Albon, Colapinto e Hulkenberg completaram o top 10.

Foi uma sessão interessante. A Ferrari mostrou potencial, fazendo durar os pneus macios durante muito, sempre com registos competitivos. A McLaren parecia ser a equipa mais forte para a qualificação, mas as últimas voltas com macios novos deixaram algo a desejar. A Mercedes foi novamente a mais rápida, pelo que a luta pela pole vai ser muito renhida. A Red Bull parece estar em apuros para a qualificação. Na corrida até poderão conseguir uma boa gestão de pneus, mas o carro não responde ao que Verstappen pede e Sergio Pérez foi apenas 18.º. Muitas dores de cabeça em Milton Keynes. Destaque também para Nico Hülkenberg, que continua rápido e para a dupla da Williams que terminou no top 10, especialmente Franco Colapinto que não ficou muito longe de Alex Albon. Destaque pela negativa, a Alpine, sem motor para mais e a Sauber que depois de sessões prometedoras ontem, ficou na cauda do pelotão.

A Qualificação está agendada para as 15h.