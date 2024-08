F1 GP de Itália: McLaren otimista, mas com trabalho pela frente

Piastri admitiu que havia “algumas coisas para corrigir, sem dúvida, mas acho que o ritmo e o potencial estão definitivamente lá, por isso estou a sair bastante satisfeito. Para os pneus, nunca é divertido quando estão tão quentes. Mas é a mesma coisa para toda a gente. As temperaturas da pista não são tão altas como as que vimos em alguns lugares este ano, mas definitivamente parece quente o suficiente.”

“Tive algumas dificuldades hoje”, disse Norris ao canal oficial da F1 após a sessão, ”provavelmente mais com o carro no FP1 – pouca aderência, penso que toda a gente vai dizer o mesmo. Mas a pista melhorou muito no TL2 e eu provavelmente não progredi tanto quanto precisava. O carro foi rápido, o Oscar foi muito rápido, cometeu um grande erro e provavelmente perdeu cerca de quatro ou cinco décimos. Por isso, ele devia ter ficado em 1º. Portanto, tenho um pouco de trabalho para fazer”.

Piastri foi um décimo de segundo mais lento do que Norris, mas perdeu muito tempo no último sector devido a um erro, que Norris estima que lhe custou quatro a cinco décimos, colocando-o potencialmente em P1.

