F1 GP de Itália, Max Verstappen: “Foi uma corrida má”

Max Verstappen estava resignado no final do GP de Itália. O piloto da Red Bull afirmou que a equipa tirou o máximo partido do carro, embora tenha colocado algumas questões sobre a estratégia da equipa.

O campeão em título explicou ainda que o seu carro teve um problema no motor, que acabou por complicar ainda mais a sua tarefa:

“Penso que tirámos o máximo partido do carro em termos de posição, mas não na forma como abordámos a corrida. O ritmo não era suficientemente forte, por isso tivemos de fazer a nossa própria corrida e fizemos uma má paragem nas boxes. Em termos de estratégia, não a otimizámos. Alguns carros fizeram uma paragem única e nós fizemos duas paragens, o que não foi o melhor. Durante a maior parte da corrida não pudemos utilizar a potência máxima do motor devido a um problema, o que não ajuda. Em suma, foi uma corrida má. Se não mudarmos nada no carro, tudo vai ser mau a partir de agora até ao final da época. Temos muito trabalho a fazer”.

Foto: Red Bull