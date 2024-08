F1, GP de Itália: Max Verstappen foi o mais rápido no TL1

Max Verstappen foi o homem mais rápido no TL1 do GP de Itália, ficando à frente de Charles Leclerc e Lando Norris. Os Ferrari mostraram bons apontamentos, assim como a McLaren, numa sessão que ficou marcada pela estreia curta de Andrea Kimi Antonelli, que não evitou uma saída de pista logo aos 12 minutos da sessão.

A sessão começou com Andrea Kimi Antonelli a ser destaque. O jovem piloto italiano chamou a si as atenções dos ‘media’ no início dos trabalhos. Um piloto italiano, em Monza, com lugar praticamente assegurado na Mercedes para 2025, tem criado uma elevada expetativa nos fãs italianos. E Kimi Antonelli começou a sessão da melhor forma, assinando o melhor tempo logo nos primeiros minutos, entrando no segundo 23, com pneus macios, enquanto a maioria da concorrência começava nos segundo 24 e com pneus médios. Havia carros com “Flow Vis” e outros com os “aero rakes” para analisar a performance aerodinâmica dos carros, muitos deles com atualizações. Hamilton, também com pneus macios, destronou Antonelli, num arranque de sessão aparentemente positivo para a Mercedes.

Infelizmente, o jovem piloto não conseguiu evitar uma saída de pista na parabólica, que acabou com a sua sessão de treinos, 12 minutos após o arranque da sessão. Toto Wolff fez questão de relativizar o problema e disse “está tudo bem”, num sinal de confiança do chefe de equipa. A sessão está interrompida para reparação das barreiras.

DRAPEAU ROUGE 🚩 Andrea Kimi Antonelli perd la Mercedes dans son 2e tour 😯 Le jeune pilote va bien ✅#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/qaRlJ1a2eo — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) August 30, 2024

Com 37 minutos para o final da sessão, as bandeiras verdes foram mostradas e os carros regressaram à pista para continuarem os trabalhos, numa pista que foi totalmente reasfaltda. Valtteri Bottas saltou para o topo da tabela de tempos entrando no segundo 22 (com pneus macios) seguido de Lando Norris e Carlos Sainz. No entanto, Hamilton regressou ao topo da tabela. O segundo estreante do dia, Franco Colapinto, estava na última posição, claramente com uma postura um pouco mais cautelosa. Bottas voltou a fazer o melhor tempo.

A vinte minutos do fim da sessão, o top 10 era Bottas, Hamilton, Alex Albon, Lando Norris, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Zhou Guanyu, Sergio Pérez, Franco Colapinto (já um pouco mais rápido) e Max Verstappen.

Leclerc passou para o segundo lugar, não ficando muito longe (0,012 seg.) do tempo de Bottas, que se mantinha na primeira posição. Vários pilotos apanharam sustos na Parabolica, conseguindo recuperar, algo que Kimi Antonelli não conseguiu por não conhecer bem o carro. Mas o desafio nesta curva parecia grande.

A 10 minutos do fim, Leclerc era o líder da sessão, já no segundo 21, seguido de perto por Norris, com Carlos Sainz completar o top 3. Eram as primeiras voltas de Norris com pneus macios. Ainda antes dos cinco minutos finais, Max Verstappen instalou-se no primeiro lugar, mostrando-se depois de um arranque de sessão muito discreto. A sessão terminou com um pequeno susto de Colapinto, com uma saída de pista, sem grandes consequências, perdendo o carro no mesmo sitio de Antonelli, conseguindo controlar melhor a saída. Também Esteban Ocon terminou a sessão com um pião na primeira chicane.

Another one at the Parabolica 😳 Replays show an off-track moment for Colapinto, who manages to re-join safely via the gravel #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/EfiytSUyrz — Formula 1 (@F1) August 30, 2024

A bandeia de xadrez foi mostrada com Max Verstappen no topo da tabela, com o tempo de 1:21.676 seguido de Leclerc, Norris, Sainz, Bottas, Piastri, Hamilton, Albon, Perez e Fernando Alonso.

A Ferrari pareceu forte e a premonição de Alonso, que apontou a Ferrari como a favorita, parece confirmar-se. Max Verstappen fez o melhor tempo, mas a Red Bull pareceu ter mais dificuldades que a concorrência. A McLaren também mostrou bons apontamentos, especialmente da parte de Norris. Quem surpreendeu foi a Sauber que colocou Bottas no top 5. Um sinal positivo para a equipa que procura afastar o mau momento. A Williams também parece ter argumentos para a luta pelo top 10, tal como a Aston. Já a Alpine e a RB, para já, parecem algo longe desse objetivo. A Haas teve uma sessão difícil, com Hulkenberg perto do top 10, mas Magnussen longe. A próxima sessão está agendada para as 16h.