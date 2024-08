F1, GP de Itália: Max Verstappen está otimista para amanhã, apesar do TL2

“Temos algumas boas direções para o carro, mas só precisamos de retificar um pouco algumas coisas e depois penso que vai ser bastante renhido entre muitos carros, e espero que possamos estar nessa luta. Estamos a perseguir alguns caminhos porque não há um caminho claro para este carro”, disse Verstappen. “Tentamos direções diferentes, mas, no final do dia, é para isso que servem os treinos e também para coisas que podemos querer aprender sobre o carro”.

Verstappen realçou que a pista reasfaltada é dura para os pneus, tornando difícil encontrar a afinação certa para o seu RB20. No entanto, sentiu-se mais competitivo nos stints longos e acredita que, com alguns ajustes, a Red Bull pode ser competitiva na qualificação.

Max Verstappen expressou um otimismo cauteloso após as sessões de treinos de sexta-feira no Grande Prémio de Itália em Monza. Apesar de ter sido o melhor no TL1, o neerlandês aparentou dificuldades no TL2, terminando em 13º devido a um erro na Parabolica que o obrigou a abortar a sua volta com pneus macios.

