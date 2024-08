F1, GP de Itália: Lewis Hamilton foi o mais rápido no TL2, Red Bull longe dos primeiros

Lewis Hamilton já começou a sentir o calor dos tifosi este fim de semana. O futuro piloto da Ferrari costuma dar-se bem com os ares de Itália e hoje terminou o dia com o melhor tempo. Hamilton foi o mais rápido nas simulações de corrida e, por conseguinte, o mais rápido do Treino Livre 3. Mas foi por pouco, pois Lando Norris ficou a apenas 0.003 segundos do compatriota, com Carlos Sainz a fechar o top 3 a 0,1 segundos da referência. Espera-se uma qualificação renhida para amanhã, sem certezas se teremos a Red Bull na luta, com uma sessão muito discreta.

O Treino Livre 2 do GP de Itália começou com Esteban Ocon a não perder tempo e a ir logo para a pista assim que a luz verde foi mostrada no final da via das boxes. Não foi preciso esperar muito tempo para ver a grande maioria dos pilotos a começarem os trabalhos, para compensar o tempo perdido no TL1. Os pneus médios foram a escolha para todos nesta primeira fase.

George Russell perdeu os primeiros minutos da sessão, com o seu monolugar a ser reparado, depois do incidente de Andrea Kimi Antonelli. O fim de semana começava mal para o piloto britânico. Sergio Pérez também estava parado com uma troca de caixa de velocidades de última hora que roubou largos minutos da primeira metade do treino.

Não foi preciso esperar muito tempo para ver Lewis Hamilton sentar-se no primeiro lugar da tabela, no segundo 21, mas foi destronado pouco depois por Lando Norris. Oscar Piastri, Daniel Ricciardo e Charles Leclerc completava o top 5 no final dos primeiros dez minutos. Carlos Sainz tratou de se colocar no primeiro lugar pouco depois. Estávamos ainda no segundo 21. Com Norris em segundo e Verstappen em terceiro. Charles Leclerc melhorou o registo do seu colega de equipa e arrancou aplausos das bancadas.

Chegamos a parte mais interessante do treino e Oscar Piastri foi o primeiro a entrar no segundo 20, mas Lando Norris roubou-lhe o primeiro lugar por 0,007 segundos, nas primeiras voltas com os macios para a dupla da McLaren neste segundo treino. Lewis Hamilton, na sua simulação de corrida, ficou a 0,3 décimos dos homens da McLaren. Lando Norris, com o mesmo conjunto de pneus, conseguiu melhorar o seu registo, mas Lewis Hamilton, também com pneus macios usados, tirou 0,003 segundos ao registo de Norris. Carlos Sainz entrou nesta luta e colocou-se na terceira posição a 0,1 seg. do melhor tempo.

A primeira tentativa de Max Verstappen de simulação de qualificação não correu bem, com um susto na Parabolica que arruinou a sua tentativa.

🎥| Max pierde la vuelta por un momento durante la parabolica.#ItalianGP pic.twitter.com/ETkcDhWs3W — Verstappen LATAM (@verstappenlatam) August 30, 2024

Quando chegamos a meio da sessão, Kevin Magnussen saiu em frente na curva Lesmo 2, obrigando os comissários de pista a mostrarem as bandeiras vermelhas.

A ordem nesta altura do Treino era Hamilton, Norris, Sainz, Piastri, Leclerc, Hulkenberg, Ricciardo, Alonso, Stroll e Bottas, já com as simulações de corrida quase todas concluídas. Max Verstappen era 13º, sem qualquer tentativa concluída de volta rápida e Pérez era apenas 14º, com apenas três voltas feitas. George Russell também já tinha ido para a pista para com pneus médios, tal com Pérez, com o britânico mias focado em trabalhar a afinação de corrida, esquecendo a qualificação.

Lewis, by the smallest of margins 👀 Whilst we wait for the restart, here's the order ⬇️#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/ZPkR1MYL4x — Formula 1 (@F1) August 30, 2024

Com 18 minutos para o fim da sessão, os carros regressaram à pista. Sergio Pérez foi para a pista para fazer a sua simulação de corrida, enquanto a grande maioria dos restantes pilotos regressou à pista para fazer simulação de corrida e recolher mais dados para as suas equipas. Isso prejudicou o mexicano que não conseguiu fazer um tempo competitivo. O resto das equipas foi colecionando voltas enquanto o tempo se esgotava.

O Treino Livre 2 terminou com as equipas a concluírem as suas simulações de corrida. Não vimos mudanças na tabela de tempos, pelo que a ordem ser manteve mais ou menos inalterada. George Russell saiu da cauda do pelotão tal como Tsunoda, deixando Zhou como o homem mais lento da sessão. No extremo oposto, Hamilton ficou com o melhor tempo, 1:20.738.

Mercedes, Ferrari e McLaren foram as equipas que mais se destacaram. A Mercedes terminou o dia com o melhor tempo, mas ficou a impressão que a McLaren e a Ferrari têm um pouco mais para dar. Do lado da Haas, Nico Hülkenberg voltou a mostrar que está em excelente forma e Daniel Ricciardo também esteve em destaque, à frente dos homens da Aston Martin. Valtteri Bottas, em 11º mostrou que pode ser uma ameaça para a luta pelos pontos. A Williams desapontou e tem trabalho pela frente. Nota para Franco Colapinto que terminou o dia apenas com um erro e não muito longe do tempo de Alex Albon, no que pode ser considerado um bom começo.

Amanhã, teremos o TL3 às 11 e 30 e a qualificação às 15h.