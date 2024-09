F1 GP de Itália, Lando Norris: “Estamos desapontados, mas a Ferrari fez uma corrida melhor”

Era um Lando Norris desiludido no final da corrida. O homem da pole voltou a desperdiçar a oportunidade de se aproximar ainda mais do líder do campeonato. O arranque foi bom, mas o #4 não foi capaz de segurar o ataque do seu colega de equipa na curva 4, o que lhe custou uma potencial vitória.

Questionado se Piastri o tinha surpreendido, Norris foi lacónico na sua resposta:

“Claro que o Óscar me apanhou de surpresa, por isso me passou. Não sei o que poderia ter feito de diferente. Se travasse um metro mais tarde, provavelmente teria batido. É algo que vamos analisar, mas a Ferrari fez uma corrida melhor, especialmente o Charles. Considerámos uma estratégia de uma paragem durante toda a corrida, mas não era possível com a quantidade de granulação que eu tinha. Estamos desapontados, mas a Ferrari fez uma corrida melhor.”