F1 GP de Itália, Kimi Antonelli: “Infelizmente acabou muito depressa”

O jovem piloto da Mercedes, Kimi Antonelli, teve uma estreia difícil no Treino Livre 1 do Grande Prémio de Itália, batendo com o seu carro no muro de Monza poucos minutos após o início da sessão.

O italiano de 18 anos, que é considerado um potencial substituto de Lewis Hamilton em 2025, perdeu o controlo do W15 na curva Parabolica, causando danos significativos e afetando a preparação de George Russell para o TL2.

Antonelli lamentou o incidente, reconhecendo que arriscou demasiado cedo. Apesar do acidente, o Chefe de Equipa da Mercedes, Toto Wolff, garantiu que o incidente não teria impacto no futuro de Antonelli com a equipa, salientando a importância de aprender com estas experiências.

“Primeiro TL1 terminado”, disse Antonelli numa mensagem de vídeo gravada, tendo o italiano faltado aos seus deveres para com a comunicação social na sexta-feira à noite por não se sentir bem. “Infelizmente acabou muito depressa por causa do acidente. Foi um acidente bastante grande, com cerca de 52g. Peço desculpa à equipa e ao George por os ter obrigado a trabalho extra. Foi um erro da minha parte, pois estava a forçar demasiado para as condições e devia ter abordado o treino de forma um pouco mais progressiva. Não me estou a sentir muito bem neste momento, vou voltar e tentar descansar e concentrar-me para o resto do fim de semana, porque ainda faltam algumas corridas [na Fórmula 2] e vamos continuar a tentar obter um bom resultado.”

Toto Wolff garante que o incidente não muda em nada os planos delineados para o jovem italiano, que poderá ser anunciado em breve como colega de equipa de George Russell para 2025:

“Ele é um estreante, é muito jovem, estamos preparados para investir no seu futuro”, disse Wolff. “Acho que um piloto forte precisa se recuperar dessas coisas e lidar com a pressão. Temos toda esta pressão à nossa volta em Monza: Um miúdo italiano que foi contratado, pela primeira vez num Mercedes, e isso deve ser um fardo pesado. Mas se ele quer ser campeão um dia, precisa de lidar com isso, e não tenho dúvidas de que ele consegue e vai conseguir. O acidente não tem qualquer efeito na nossa opinião sobre ele”, acrescentou Wolff. “O mais importante é contratar com base na capacidade, e um TL1 que correu mal não é a razão pela qual se decide a favor ou contra um piloto.”