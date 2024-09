F1 GP de Itália, Kevin Magnussen: “Comissários não querem corridas, é o que me parece”

Kevin Magnussen criticou os comissários de pista pela penalização na sequência de uma colisão com Pierre Gasly durante o Grande Prémio de Itália, que o levou a ser banido da próxima corrida, no Azerbaijão, por ter acumulado 12 pontos de penalização na sua superlicença.

Magnussen argumentou que o pequeno contacto com Gasly na chicane Roggia não justificava uma penalização, uma vez que não causou danos nem teve um impacto significativo na corrida. Expressou frustração com as decisões inconsistentes dos comissários, salientando que o seu colega de equipa Nico Hülkenberg recebeu uma penalização menor por um incidente mais perigoso com Daniel Ricciardo.

Apesar de ter discutido as regras com os comissários várias vezes, Magnussen afirmou que continua a não compreender o seu raciocínio.

“Eu e o Gasly tivemos um ligeiro contacto”, disse Magnussen à Sky. “Não houve danos em nenhum dos carros, nem consequências na corrida, apenas tivemos um ligeiro contacto e falhámos a curva. E depois? Estávamos a correr. Não sei porque é que precisamos de aplicar penalizações como esta. Nico quase foi atirado contra o muro a 300 km/h por Ricciardo”, disse Magnussen. “Não estou a dizer que ele fez de propósito, mas mesmo assim ele recebeu cinco segundos, eu recebi 10 segundos. Não faz sentido nenhum. Apesar de ir falar com eles – já falei com eles muitas vezes, demasiadas vezes – continuo a não perceber quais são as regras. Parece que estão só a brincar, não querem corridas, é o que me parece. Se esta coisa entre mim e o Gasly não pode ser considerada um incidente de corrida, então não sei o que pode. Não faz sentido.”

O diretor da equipa Haas, Ayao Komatsu, confirmou que Magnussen vai falhar o Grande Prémio do Azerbaijão, mas a equipa ainda não anunciou o seu substituto.