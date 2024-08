F1 GP de Itália: James Vowles pede desculpa pelos comentários sobre Mick Schumacher

Os comentários de James Vowles sobre Mick Schumacher não caíram bem, especialmente do lado da Mercedes e James Vowles foi obrigado a pedir desculpa.

Vowles disse de forma muito clara que Mick Schumacher não foi escolhido por ser “apenas bom e não especial”. Mas Toto Wolff, chefe da Mercedes, foi rápido a defender o seu piloto de reserva:

“É óbvio que conheço o James há muitos anos, ele é um estratega”, disse Wolff à Sky Sports F1. “Às vezes ele diz as coisas de forma demasiado direta. Foi uma declaração que podia ter sido evitada. O Mick ganhou tudo o que havia para ganhar, desde a F4, F3 e F2, e depois, claro, trabalhou num ambiente com o Gunther [Steiner], que é brutalmente duro e que talvez não fosse o que ele precisava para se desenvolver como piloto. É por isso que ele mereceu a oportunidade. Se não lha derem, não devem comentar, devem deixar toda a gente viver. Essa é a minha opinião.”

Vowles foi “obrigado” a pedir desculpa pelo comentário que fez ontem, depois das reações mais acesas às suas declarações:

“Quando li as manchetes desta manhã, o que realmente se destacou foi o uso da palavra especial no contexto de Mick”, disse Vowles à transmissão televisiva da F1. “E eu realmente quero esclarecer o que quero dizer, em primeiro lugar e acima de tudo. Não estou aqui para rebaixar o Mick. O Mick está numa equipa do campeonato do mundo [Mercedes] que o escolheu como piloto de reserva. E há uma boa razão por trás disso. Isso porque ele é um candidato incrivelmente forte. E a palavra especial? Uso-a no contexto de vários campeões do mundo, como Ayrton Senna, e Lewis [Hamilton] também. Claramente, é uma coisa tola de se fazer, porque essa é a comparação. Aqui está a situação de Mick: ele teve uma passagem difícil. Fez progressos excecionais e tem uma equipa muito forte à sua volta. A nossa decisão baseia-se no facto de querermos seguir com a nossa academia e os nossos pilotos. Também pedi desculpa ao Mick. Ele não pediu nada, mas é importante para mim, porque ele é incrivelmente próximo de mim, e isso acabou por parecer totalmente errado. Por isso, mais do que qualquer outra coisa, queria que isso ficasse bem claro. Não duvidem das suas capacidades, mas nós, como Williams, temos de seguir a nossa Academia. Faz sentido o que estamos a fazer.”