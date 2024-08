F1 GP de Itália, James Vowles: “Mick Schumacher não é especial, ele é apenas bom.”

O diretor da equipa Williams, James Vowles, explicou a decisão de escolher Franco Colapinto para o resto da temporada de Fórmula 1, promovendo-o em vez de outros candidatos como Liam Lawson e Mick Schumacher.

Embora Lawson tenha impressionado como piloto substituto da Red Bull em 2023, a ligação contratual à Red Bull levou a Williams a excluí-lo. Vowles teve então de escolher entre Colapinto e Schumacher. Apesar de reconhecer a melhoria de Schumacher desde a sua passagem pela Haas e a sua maior experiência, Vowles decidiu que, embora Schumacher fosse “bom”, não era “especial”.

“Se analisarmos as opções que tínhamos disponíveis, havia três opções em cima da mesa: uma era Liam Lawson, outra era Mick e outra era Franco” disse Vowles citado pelo motorsport.com. “Com o Liam, o tipo de posição contratual da Red Bull não teria funcionado comigo aqui na Williams, por isso não se tornou uma opção para nós nessa circunstância. E depois é uma escolha difícil, é de facto entre o Franco e Mick. O Mick melhorou muito em relação ao que era na Haas, não há dúvida sobre isso. É um piloto competente que sei que teve o seu tempo, mas, entretanto fez um trabalho incrível com a Alpine, com a Mercedes e com a McLaren. Por isso, a decisão era entre colocar o Mick no carro, e penso que o Mick teria feito um bom trabalho, ou investir num indivíduo que faz parte da nossa academia, que fez centenas ou milhares de voltas no nosso simulador, que conduziu o carro e que, com base nos dados que podemos ver do seu desempenho, está a dar passos significativos? Penso que ambos se enquadram numa categoria de bons e não especiais. Penso que temos de ser diretos em relação a isto. O Mick não é especial, ele é apenas bom.”

“Acho que [Schumacher] viria com muito mais experiência do que Franco. Mas eis aquilo em que acredito, aquilo em que a Williams acredita e aquilo que são os valores fundamentais da Williams: a Williams sempre investiu em novas gerações de pilotos e jovens. E o futuro da Williams não é investir no passado, é investir no talento que nos permite avançar. Quando se investe uma quantia tão grande de dinheiro na Academia, é preciso agir em conformidade. Franco está à frente de Antonelli no campeonato de F2, está à frente de Bearman, está na MP. Com todo o respeito pela MP, não é a Prema, não é a ART, e ele está a fazer um bom trabalho. Se acho que pusemos alguém no fundo da piscina? Sem dúvida, a 100%. Mas se ouvires as palavras do Franco, vais ouvir que ele está pronto para isso, que está pronto para o desafio e que sabe o que tem pela frente.”