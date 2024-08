F1 GP de Itália, Helmut Marko: “Muito melhor do que em Zandvoort”

A Red Bull teve um início desafiante em Monza durante as duas primeiras sessões de treinos livres, com Max Verstappen a terminar em 14º e Sergio Perez em 15º no TL2. No entanto, o conselheiro da equipa Helmut Marko continua otimista, acreditando que a Red Bull está numa posição melhor do que parece, especialmente em comparação com o seu desempenho em Zandvoort.

Marko explicou que a simulação de qualificação de Verstappen foi prejudicada por um erro em Parabolica e pela falta de potência total do motor. Apesar disso, o ritmo de corrida da equipa foi competitivo até que a granulação dos pneus se tornou um problema, causando uma queda no desempenho após cinco a sete voltas. Marko referiu que, apesar de os problemas de equilíbrio do RB20 terem melhorado, a gestão da granulação dos pneus continua a ser uma prioridade.

“Na simulação de qualificação, o Max teve uma pequena saída na Parabolica. Estava a dois décimos, acho eu, atrás do Norris, mas sem a potência normal do motor, como os outros tinham”, explicou Marko. “E nos stints longos, até ao início da granulação, estávamos muito competitivos, mas depois a queda foi um pouco radical. Aconteceu quando ele teve de abrandar, penso eu, um carro à sua frente, por isso temos de resolver isso. Mas, basicamente, muito melhor do que em Zandvoort”.