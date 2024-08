F1, GP de Itália: Funcionários da Renault protestam nas bancadas

Os funcionários da Renault de Viry-Chatillon, unidade responsável pela produção e desenvolvimento das unidades motrizes da F1, que enfrenta dias de incerteza com a Alpine apostada em comprar unidades motrizes à Mercedes, estão em Monza para um protesto.

Alguns dos funcionários da unidade estão nas bancadas de Monza para se fazerem ver e ouvir. Para além do protesto, o pessoal de Viry-Chatillon vai entrar em greve durante o fim de semana do Grande Prémio de Itália para expressar o seu descontentamento com a decisão de abandonar os motores produzidos em França.

A first look at the peaceful protest some of Renault’s Viry-Chatillon-based F1 staff are partaking in at Monza 👀 pic.twitter.com/IZFqjSiJu4

— Autosport (@autosport) August 30, 2024