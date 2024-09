F1 GP de Itália, Fred Vasseur: “Todos na equipa desempenharam o seu papel”

Fred Vasseur tem trabalho no regresso da Ferrari ao topo. Não tem sido um caminho fácil, especialmente nos últimos meses, com o carro a perder competitividade. No fim de semana de Monza, com um novo pacote aerodinâmico, a Ferrari consegue um excelente resultado, com toda a equipa a conseguir uma excelente prestação.

Vitória na Austrália, Mónaco e Monza. Não está a ser a época perfeita, mas há alguns sinais positivos e hoje vimos um excelente sinal da Scuderia. Vasseur estava feliz com a prestação de toda a equipa:

“Foi um bom fim de semana. Na qualificação ficámos um pouco desiludidos, apesar de o ritmo ter sido bom. Mas a corrida correu muito, muito bem. Desde o início da época, penso que estamos provavelmente melhor em ritmo de corrida do que na qualificação, e hoje voltou a ser verdade. Tudo correu bem, e quando funciona assim, é perfeito.”

Quanto à degradação, a Ferrari conseguiu tornar numa fraqueza numa força:

“Honestamente, no ano passado foi a nossa maior fraqueza e penso que é uma das grandes vantagens da equipa esta época. Já foi o caso na semana passada em Zandvoort. Estamos a ser bastante consistentes com os pneus e os pilotos também estão a fazer uma boa gestão dos pneus. É uma boa sensação. Sabíamos que, ao fazer uma paragem com os dois carros, o Carlos podia ajudar-nos. Ele também nos ajudou com o feedback sobre os pneus. Sinceramente, acho que todos na equipa desempenharam o seu papel e estiveram muito bem, e estou mais do que feliz por isso.”