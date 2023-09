F1, GP de Itália: FIA toma medidas para evitar exageros no tráfego | AutoSport

Há pistas onde a gestão do tráfego se torna mais complicada, pelas suas caraterísticas e pelas atitudes dos pilotos. Já ontem vimos incidentes provocados por esses motivo e, como tal, a FIA tomou medidas.

Numa adenda às notas do diretor de prova da FIA, Niels Wittich, publicadas no sábado de manhã, escreveu-se o seguinte:

“Para a condução segura e ordenada da prova, exceto em circunstâncias excecionais aceites como tal pelos Comissários Desportivos, qualquer piloto que exceda 1min 41s da Segunda Linha do Safety Car para a Primeira Linha do Safety Car em QUALQUER volta durante e após o final da sessão de qualificação, incluindo voltas e voltas de saída, pode ser considerado como estando a andar desnecessariamente devagar. Para evitar dúvidas, isto não substitui o Art. 33.4 e Art. 37.5 do Regulamento Desportivo da FIA para a Fórmula 1, que se aplica a todo o Circuito. Os incidentes serão normalmente investigados após a sessão de qualificação.”