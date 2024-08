F1, GP de Itália: Ferrari levou muitas atualizações

A Ferrari lançou um pacote de atualizações significativas para o Grande Prémio de Itália em Monza, com o objetivo de aumentar as suas hipóteses de competir pelas vitórias na corrida.

As principais atualizações do SF-24 incluem uma nova cobertura do motor, fundo, difusor e um nariz redesenhado, todos destinados a melhorar o desempenho aerodinâmico. A Ferrari, tal como várias outras equipas, também introduziu asas dianteiras e traseiras específicas para o circuito.

A McLaren também introduziu uma nova cobertura do motor em Monza, com base nas suas recentes atualizações de Zandvoort. Entretanto, a Red Bull e a Mercedes não levaram atualizações adicionais para Monza, para além das asas específicas para o circuito.

A equipa irmã da Red Bull, a RB, implementou um novo fundo para o seu VCARB 01, concebido para aumentar o apoio aerodinâmico. Também aperfeiçoaram a forma do halo para melhorar o fluxo de ar, marcando este fim de semana como crucial para a equipa, que tem uma forte história em Monza, com vitórias em 2020 e 2008.

Por outro lado, a Stake F1, atualmente em último lugar na classificação dos construtores, introduziu um novo fundo e difusor. O novo fundo tem como objetivo aumentar a carga, mantendo o fluxo de ar limpo, e o difusor foi concebido para aumentar o fluxo de alta energia. A Haas completou a atualização da sua suspensão dianteira, iniciada no GP dos Países Baixos, com um novo perfil do braço inferior e uma carenagem para melhorar o fluxo de ar.