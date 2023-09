F1, GP de Itália: Felipe Massa falha evento, devido ao processo judicial | AutoSport

Felipe Massa não estará presente no GP de Itália, em Monza. O piloto brasileiro, que é embaixador da F1, decidiu não estar presente no evento, uma vez que prossegue o processo judicial relativo ao campeonato de 2008.

Depois de uma entrevista de Bernie Ecclestone, em que o ex-supremo da F1 disse que Felipe Massa deveria ter sido o campeão de 2008, o piloto brasileiro reuniu uma equipa de advogados para tentar que seja feita justiça.

Por esse motivo, e por saber que seria alvo da atenção dos média, Massa resolveu não estar presente no evento. A decisão foi tomada em concordância com os responsáveis da F1, que entenderam a posição do ex-piloto, deixando claro que poderia continuar a ter acesso ao paddock de F1, mas não como na condição de embaixador.