F1 GP de Itália, Andrea Stella: “Vamos analisar a ultrapassagem”

A McLaren voltou a amealhar bons pontos mas a ficar com a sensação que podia ter feito mais. Andrea Stella vai analisar o que se passou, especialmente na primeira volta, para que a equipa possa tirar lições.

Apesar da “regra Papaia” que permitia os pilotos lutarem entre si, desde que não houvesse toques, a sensação de desilusão no campo da McLaren era evidente. Foi mais uma oportunidade desperdiçada e mais uma vez mal gerida por parte da equipa. Andrea Stella comentou o que se passou:

“Em termos de expectativas e da impressão dos pilotos, e também da própria ultrapassagem, teremos de analisar com alguma calma, fazer uma revisão em conjunto com eles e depois avaliaremos a situação. E se houver alguma aprendizagem a retirar daí, fá-la-emos para o futuro. O resultado da corrida é dececionante no sentido de que tivemos o desempenho necessário para vencer. Mas foi uma corrida muito renhida. A maioria dos carros fez duas paragens. Penso que para o Leclerc foi um pouco mais fácil apostar na paragem única.

“Para nós, com o Lando, tivemos uma travagem queimada, o que significava que o pneu estava a no limite, por isso optámos claramente por uma paragem dupla. Com o Óscar, foi mais marginal, mas ele tinha e nós também tínhamos preocupações, por isso fizemos uma paragem dupla. Pensámos que teríamos tempo para recuperar a liderança, mas a Ferrari fez um trabalho muito bom. O Leclerc conduziu muito bem, por isso também temos de reconhecer que os concorrentes podem fazer um bom trabalho e fazer com que, neste caso, a paragem única funcione. Portanto, parabéns à Ferrari, mas um fim de semana forte para a McLaren, em geral, um fim de semana muito positivo.”