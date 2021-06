F1: GP De França DE FÓRMULA 1: HORÁRIOS | AutoSport

A Fórmula 1 prossegue no próximo fim de semana com o GP de França de Fórmula 1 no circuito de Paul Ricard.



O trabalho na pista em Paul Ricard começou em 1969, com os pilotos franceses Jean-Pierre Beltoise e Henri Pescarolo a servirem como consultores no desenho do layout. As corridas começaram no circuito um ano mais tarde.

A Fórmula 1 chegou ao Circuito Paul Ricard em 1971, com Jackie Stewart a vencer a corrida inaugural no seu Tyrrell 003.

A distribuição uniforme de curvas de alta, média e baixa velocidade do Circuito Paul Ricard é a razão chave para ser um dos circuitos de teste mais utilizados no mundo (o clima tipicamente bom é outro). Os pilotos de F1 adoram os 290km/h da curva à direita em Signes e os 5G’s da curva seguinte Beausset, enquanto o regresso do circuito ao calendário de F1 em 2018 mostrou que a pista do Grande Prémio de França é um local excelente para ultrapassagem.

Fique com os horários do evento:

1º GP 1971

Voltas 53

Circuito 5.842km

Corrida 309.69 km

Recorde 1:32.740 (Sebastian Vettel, 2019)

Horário

Sexta-Feira, 18 de Junho

Treino livre 1 10.30 – 11:30

Treino livre 2 14.00 – 15:00

Sábado, 19 de Junho

Treino livre 3 11.00 – 12:00

Qualificação 14:00 – 15:00

Domingo, 20 de Junho

Corrida 14:00