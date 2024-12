F1 GP de Abu Dhabi, Zak Brown: “As piores duas horas da minha vida”

A McLaren tem uma história tremenda, feita também graças a personagens muito fortes. Se do lado dos pilotos há vários nomes que merecem ser mencionados, do lado da chefia, há também nomes fortes. Bruce McLaren é o primeiro a ser mencionado, por ter dado início a uma das equipas mais bem sucedidas da história da F1. Teddy Mayer assumiu a equipa quando perdeu o seu líder. Ron Dennis que transformou a McLaren numa potência desportiva e numa marca prestigiada e Zak Brown, que acabou de colocar o seu nome na história da equipa.

Brown pegou na equipa num dos pontos mais baixos da sua história, depois de uma parceria falhada com a Honda que levou a estrutura para o fundo. Brown, com o seu entusiasmo e visão, tratou de reestruturar a equipa. E apesar de um início difícil, encontrou a fórmula do sucesso. Ultimamente, as mudanças na equipa têm sido sempre cirúrgicas, acrescentando ao grande potencial humano que a equipa já tinha. As opções de pilotos, de chefe de departamentos, a organização interna… peça a peça, a McLaren conseguiu reerguer-se e tornar-se novamente numa equipa de topo. Muitos nomes devem ser referidos nesta caminhada que começou em 2018, mas Brown é o timoneiro e, o grande responsável. Conseguiu transformar a equipa numa estrutura vencedora, numa grande família onde todos querem estar e todos se sentem bem. Falta agora o último passo que é cimentar esta evolução e preparar a equipa para lutar de forma regular pelo título, algo que este ano revelou ainda algumas fragilidades. Mas Brown pode festejar hoje os frutos do seu trabalho.

No final, o americano estava radiante com o título de construtores:

“Foram as piores duas horas da minha vida, de longe. O Lando conduziu de forma brilhante. Foi uma pena o que aconteceu ao Oscar no início, mas a equipa esteve impecável. Executaram a paragem nas boxes muito bem. E acho que eu era o único que estava pronto para ter um ataque cardíaco durante cerca de duas horas”.

Sobre o desempenho de Lando Norris:

“Naquela corrida, ele carregou-nos. Não cometeu erros, e nós estávamos preocupados com os Safety Cars, eu estava preocupado com tudo, e ele conduziu sem falhas, como tem feito. Por isso, a seguir, é tentar repetir o título de construtores e ganhar o de pilotos. Vou deixar o Óscar e o Lando resolverem isso.”

Sobre a declaração de Norris de que o próximo ano é “o seu ano”:

“Ele vai dar tudo o que tem. E dado o momento em que se encontra, não apostaria contra ele”.

Sobre o impacto de Andrea Stella como chefe de equipa:

“Ele é um líder inacreditável. Dá o exemplo, dá poder às pessoas, é muito técnico e incentiva toda a gente a dar o melhor de si. E foi isso que se viu esta noite.”