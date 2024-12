F1, GP de Abu Dhabi: Siga a Corrida Aqui

FINAL – Resumindo, 6ª vitória do ano da McLaren, 4ª vitória de Lando Norris

Título de Construtores para a McLaren

Autor da pole Lando Norris liderou de fio a pavio, com Carlos Sainz em segundo e Charles Leclerc em terceiro

Max Verstappen e Oscar Piastri colidem na primeira curva, com o piloto da Red Bull a receber uma penalização de 10 segundos pelo incidente

Sergio Perez foi forçado a se retirar na primeira volta após uma colisão com Valtteri Bottas, Franco Colapinto se retira na volta 26.

Bottas retira-se na volta 30 depois de ficar preso e bater em Kevin Magnussen

Lewis Hamilton participou na sua última corrida com a Mercedes

Volta 53/58 – Tem havido muita luta lá atrás, mas na frente só ‘dá’ Lando Norris que liderou desde a pole e conseguiu abrir uma curta margem que foi mantendo, e mesmo aumentando gerindo depois a sua corrida. A Ferrari termina com dois carros no pódio, se terminar assim, mas a McLaren está no lugar que lhe interessa para ser Campeã…

Volta 46 – Max Verstappen passa Pierre Gasly e sobe a sexto. Os pneus de Leclerc estão a falhar, a borracha já tem 25 voltas. Os de Sainz têm 20 voltas, os de Norris 19 voltas. Poderá haver algum drama tardio? Mais atrás, Piastri ‘safa-se’ duma saída de pista, está em P12.

Volta 44 – Faltam 15 voltas para o fim. Norris tem quase cinco segundos de vantagem para Sainz. As distâncias do top 3 parecem estar estabilizadas. Hamilton tenta atacar e chegar ao pódio.

Volta 40 – Hamilton sobe ao sexto posto, despachando Hulkenberg.

LAP 40/58 Norris leads as both Ferraris give chase behind As it stands McLaren are heading for their first constructors' title this century 👀#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/cUpZPjfjeg — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Volta 38 – Alonso troca de pneus e para pela última vez. Norris tem 3.5 seg. de vantagem sobre Sainz. Leclerc tem 4 segundos de vantagem sobre Russell. Hulkenberg está a 2 segundo de Gasly, que se mantém no quinto posto. Hamilton também se aproxima de Hulkenberg.

Volta 37 – Lando Norris começa a afastar-se de Sainz e a distância é agora de 3.1. Leclerc está a 20 segundos do colega de equipa.

Volta 35 – Lewis Hamilton entra para colocar pneus médios. A ordem é agora Norris, Sainz, Leclerc, Russell, Gasly, Hulkenberg, Hamilton, Alonso, Verstappen e Albon.

Volta 33 – Piastri entra nas boxes para a sua segunda paragem e para cumprir a sua penalização. Norris tem 2.3 segundos de vantagem sobre Sainz, Hamilton está em terceiro, à frente de Leclerc e Russell.

Volta 31 – Bottas tem meia asa partida depois de bloquear a travagem e tocar em Magnussen. Os danos no carro de Bottas obrigam ao regresso às boxes, tal como Magnussen. Para Bottas é o fim da corrida.

LAP 31/58 Huge lock up for Bottas who then runs into the side of Magnussen and sends the Dane spinning 😵#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/1yBTluhQlK — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Volta 30 – A ordem é agora Norris, Sainz, Hamilton (ainda sem parar), Leclerc, Russell, Gasly, Hulkenberg, Alonso, Piastri e Stroll.

Volta 28 – Colapinto regressa às boxes para desistir. Um fim de época desolador para o argentino. Norris consegue aguentar a pressão de Sainz.

Volta 27 – Lando Norrs trocar de pneus e a paragem é boa. Russell entra as boxes e também troca de pneus. Sainz pressiona Norris, mas o McLaren continua na frente.

Volta 26 – Sainz entra nas boxes para colocar pneus duros. McLaren responde logo de seguida.

Volta 25 – Charles Leclerc passa Gasly e sobe ao sexto lugar. As rodas do RB de Lawson não foram apertadas corretamente. Sainz começa a apertar Norris.

Volta 23 – Yuki Tsunoda e Jack Doohan entra m nas boxes. Gasly passa Lawson e Leclerc está por perto e aproveita. Gasly e sexto e Leclerc é sétimo. Lawson entra nas boxes para colocar pneus duros

Volta 21 – Charles Leclerc entra para colocar pneus duros.

Volta 20 – Eis a ordem do top 10: Norris, Sainz, Russell, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Lawson Gasly, Hulkenberg e Tsunoda . Do top 10, apenas Gasly e Hulkenberg já pararam.

Volta 17 – As distâncias parecem estabilizar com Norris a aumentar ligeiramente a distância para Sainz. Lance Stroll viu já a bandeira preta e branca. Gasly passou Tsunoda e subiu ao oitavo posto.

Volta 14 – Hulkenberg e Alonso entram nas boxes para colocar pneus duros. Lando Norris tem 3.5 segundos de vantagem sobre Sainz. Gasly está a 8 de Sainz e Russell continua a pressionar o francês que entra nas boxes para trocar de pneus.

Volta 13 – Charles Leclerc está a atacar Hulkenberg, e sobe ao quinto posto, apesar de já ter três avisos de limites de pista. Verstappen passou Alonso e subiu ao sétimo posto. Hamilton queixa-se de falta de ritmo. Magnussen entra nas boxes para trocar de pneus, mas a troca é lenta. Zhou Guanyu e Alex Albon estão a ser investigado por falsa partida.

Volta 10 – A ordem do top 10 é a seguinte:

Norris, Sainz, Gasly, Russell, Hulkenberg, Leclerc, Alonso, Verstappen, Magnussen e Stroll.

Volta 9 – OSCAR PIASTRI RECEBE 10 SEGUNDOS DE PENALIZAÇÃO PELO INCIDENTE COM COLAPINTO.

REWIND TO LAP 1 ⏪ Piastri hits the back of Colapinto's Williams 👀 Stewards have looked at this and given the Aussie a 10-second penalty #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/RaKY487dPr — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Volta 7 – Charles Leclerc passa Magnussen e sobe ao segundo lugar. Russell continua a tentar passar Gasly, sem sucesso. Piastri está a ser investigado pelo toque em Colapinto.

Volta 5 – Piastri entra para as boxes para trocar de pneus que colocou duros. O incidente entre Verstappen e Piastri está a ser investigado. Norris tem 2.5 seg. de vantagem para Sainz. MAX VERSTAPPEN RECEBE 10 SEGUNDO DE PENALIZAÇÃO PELO INCIDENTE COM PIASTRI.

LAP 1/58 Perez goes spinning at Turn 6 and is out of the race ❌ ⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/gWwGMBeuDx — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Volta 3 – Recomeço da corrida. Norris tem 3 segundos de vantagem. Russell passa Gasly e sobe ao terceiro posto, mas Gasly recuperou a posição e mantém-se no lugar do pódio. Oscar Piastri deu um toque em Colapinto, que por causa do toque, terá de regressar por causa de um furo

Volta 2 – Sergio Pérez está parado em pista e desiste da corrida. VSC ativado. A ordem é agora Norris, Sainz, Gasly, Russell, Hulkenberg, Alonso, Magnussen (recuperou sete posições), Leclerc (recuperou 11 posições), Stroll (recuperou quatro posições) e Lawson.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN ABU DHABI!!! Norris gets away cleanly from pole but there's contact between Piastri and Verstappen behind into Turn 1#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/dggZloLE2J — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Volta 1 – Lando Norris largou bem e manteve a posição, mas Oscar Piastri e Max Verstappen tocaram-se na curva 1 e ambos os pilotos entraram em pião. Sergio Pérez também sofreu um toque de Valtteri Bottas e caiu para o fim da grelha. Charles Leclerc é oitavo recuperando 11 posições na primeira volta. Tsunoda, Piastri e Pérez perderem muitas posições.

Todos os pilotos, exceto Lewis Hamilton (duros) começam com pneus médios e a estratégia de uma paragem ganha força para a grande maioria dos pilotos. Mas a evolução da corrida poderá dar duas paragens, tal como aconteceu no ano passado.

Williams começa a corrida com penalizações por troca de caixas de velocidade. Também Charles Leclerc foi penalizado por troca de bateria.

– Corrida de despedidas: É uma corrida de despedidas para muitos pilotos. Carlos Sainz despede-se da Ferrari, Lewis Hamilton despede-se da Mercedes, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen despedem-se da Haas (e no caso de Magnussen da F1), tal como Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. Também Franco Colapinto faz a sua última corrida pela Williams, esperando por novidades para o seu futuro. É também a primeira corrida de Jack Doohan. Uma grelha que vai mudar muito, mas que em 2024 nos deu excelente corridas. Uma despedida que não está confirmada, mas que pode acontecer é a de Sergio Pérez, sendo esta potencialmente a sua última prova pela Red Bull e, quem sabe, na F1.

End of an era. Lewis Hamilton x Mercedes – the stuff of legend 💙#F1 pic.twitter.com/p1TqTOHTD4 — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Temperaturas

Temperatura da pista: 30.8ºC

Temperatura do ar: 27.2ºC

Humidade: 46%

Probabilidade de chuva para esta corrida: 0%

Dados da Pista:

1º GP 2009

Voltas 58

Circuito 5.281 km

Corrida 306.183 km

Recorde 1m26.103s (Max Verstappen, 2021)