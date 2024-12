F1, GP de Abu Dhabi: Sergio Pérez admitiu que o seu futuro é incerto

Sergio Perez admitiu pela primeira vez que o seu futuro com a Red Bull Racing é incerto, reconhecendo que uma reunião após o Grande Prémio de Abu Dhabi poderá marcar o fim da sua carreira na Fórmula 1. Apesar de ter assinado uma extensão de contrato no início desta temporada, o desempenho dececionante de Pérez – terminando em oitavo lugar na classificação dos pilotos – lançou dúvidas sobre a sua posição em 2025.

O chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, não se tem pronunciado sobre o lugar de Pérez na equipa, havendo rumores de que os pilotos Liam Lawson e Yuki Tsunoda estão na luta pelo seu lugar. Perez declarou que, embora tenha atualmente um contrato para o próximo ano, as discussões com a equipa nos próximos dias determinarão os próximos passos:

“Bem, de momento, não sei. Só sei que tenho um contrato para correr no próximo ano. A menos que algo mude nos próximos dias, essa será a situação para o próximo ano”, disse ele. “Penso que, neste momento, tudo o que posso dizer é que tenho um contrato, que assinei a meio do ano para correr pela equipa nos próximos três anos. Por isso, veremos o que acontece e como correm as conversações nos próximos dias. Como eu disse, vamos conversar dentro de alguns dias. Discutiremos qual é a situação para ambas as partes e ver se conseguimos chegar a um acordo. Como já disse, tenho contrato para o próximo ano”.

Refletindo sobre o seu abandono prematuro em Abu Dhabi devido ao contacto com Valtteri Bottas e a problemas técnicos, Perez reconheceu as suas dificuldades em maximizar consistentemente o desempenho do carro da Red Bull. Entretanto, o seu companheiro de equipa Max Verstappen garantiu confortavelmente o seu quarto título consecutivo. Perez resumiu a sua época como um desafio, marcado por dificuldades com o carro e resultados inconsistentes.

“O motor estava danificado antes do toque. Sempre que mudava de velocidade, a embraiagem patinava, acho que já tínhamos o problema antes. Depois veio o contacto, não sei quem me bateu na traseira. Quando recuperei o carro, a embraiagem estava presa”, afirmou. “Acho que foi uma corrida muito complicada, um balanço complicado [do ano]. Faz um bom resumo do que tem sido esta época. Este final de corrida é um bom resumo da época. Sem dúvida que, no final, nós, pilotos, dependemos muito do nosso ambiente, do nosso carro, do quanto conseguimos tirar 100% dele. Este ano, tive um carro que dificilmente conseguia obter 100% de forma consistente, foi muito complicado ao longo do ano.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA