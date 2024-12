F1, GP de Abu Dhabi: Russell vs Verstappen – a troca azeda de palavras (vídeo)

O GP do Qatar iniciou uma guerra entre Max Verstappen e George Russell, com posições extremadas, numa reedição do confronto Red Bull vs Mercedes de 2021.

Max Verstappen não ficou nada contente com George Russell e a razão tem a ver com o que diz ter sido o comportamento do inglês da Mercedes na reunião com os Comissários Desportivos do GP do Qatar de F1. Verstappen disse que “perdeu todo o respeito” por George Russell depois de o piloto da Mercedes ter feito ‘campanha’ para que fosse penalizado. E foi, caindo uma posição na grelha.

“A forma como ele (George Russell) lidou com as coisas durante a reunião de comissários desportivos, para mim, sinceramente, não fez qualquer sentido. Tenho muito respeito pelos outros pilotos, mas depois da noite de ontem, perdi todo o respeito que tinha por ele. Foi ridícula a forma como pressionou para que eu recebesse uma penalização. Fiquei realmente f* com ele por causa disso”, disse à TV Viaplay, e não se ficou por aqui: “ele porta-se sempre muito bem à frente das câmaras, sempre muito educado, mas lá dentro é uma pessoa completamente diferente e eu não consigo suportar isso. E por mim pode ir à merda, porque eu não tenho de lidar com ele.”

A resposta de Russell

O discurso manteve-se a cada entrevista e hoje, quando questionado sobre o que aconteceu, Russell estava visivelmente agastado com as palavras de Verstappen. Russell revelou que Verstappen ameaçou atirá-lo contra o muro.

Russell condenou os comentários de Verstappen, chamando-os de “desrespeitosos e desnecessários”, e destacou um padrão de Verstappen, atacando sob adversidade, citando incidentes de temporadas passadas. Russell elogiou Lewis Hamilton como um modelo a seguir para lidar com situações difíceis com respeito e criticou Verstappen por ter ultrapassado os limites ao ameaçar acidentes intencionais.

Russell afirmou que as ações e os comentários de Verstappen refletem a crença de que ele está “acima da lei” e apelou a uma maior responsabilização em tais situações. Sublinhou que as corridas agressivas fazem parte da F1, mas que colocar intencionalmente os outros em perigo é inaceitável.

Questionar a integridade de alguém como pessoa, ao mesmo tempo que faz comentários como esses no dia anterior, é muito irónico e não vou ficar aqui sentado a aceitar isso. As pessoas têm sido intimidadas pelo Max há anos e não se pode questionar as suas capacidades de condução. Mas ele não consegue lidar com a adversidade sempre que algo lhe corre mal. Jidá 2021, Brasil 2021, ele ataca. Em Budapeste, este ano, logo na primeira corrida, o carro não era dominante, bateu no Lewis, criticando a sua equipa. Como eu disse, para mim, aqueles comentários no sábado à noite e no domingo foram totalmente desrespeitosos e desnecessários, porque o que acontece na pista, nós lutamos muito. Faz parte das corridas. O que é que acontece na sala do comissário de pista? Lutamos muito, mas nunca é pessoal. Mas ele está a levar as coisas longe demais.”

Verstappen mantém a sua opinião

Verstappen foi confrontado com o que disse na semana passada, e não mudou nem o tom, nem o conteúdo das suas afirmações sobre Russell:

“Não, não me arrependo de nada, porque quis dizer tudo o que disse e continua a ser o mesmo”, disse Verstappen em Abu Dhabi. “Se eu tivesse que fazer isso de novo, talvez tivesse dito ainda mais, sabendo o resultado da corrida. Ainda não consigo acreditar que alguém possa ser assim na sala dos comissários. Para mim, foi inaceitável, porque somos todos pilotos de corridas. Todos temos muito respeito, uns pelos outros. Até praticamos desporto juntos, viajamos juntos. E, claro, há momentos em que há toques, batemos, ou seja, o que for, não estamos contentes. Em toda a minha carreira, nunca passei pelo que passei na sala dos comissários no Qatar. E, para mim, isso foi realmente inaceitável”.

“Não tem nada a ver com o facto de ele ser o diretor da GPDA”, disse Verstappen . “Nunca esperei que alguém tentasse ativamente conseguir uma penalização tão grave para alguém e que mentisse sobre o motivo pelo qual eu estava a fazer o que estava a fazer. Mas é óbvio que isso teve influência sobre os comissários. Não foi nada agradável e, na verdade, foi muito chocante o que se passou ali.”