F1, GP de Abu Dhabi: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados

Uma corrida de nervos para os responsáveis da McLaren, mas gerida com mestria por Lando Norris, que conquistou a sua quarta vitória da carreira, carimbando o título de construtores da McLaren, um troféu que escapava desde 1998. Uma corrida brilhante, que lhe rendeu o vice-campeonato, apesar da pressão de Carlos Sainz que tentou tudo para alcançar o seu antigo colega de equipa, sem sucesso.

Norris liderou de fio a pavio, e mesmo na única paragem da sua corrida, ficando algo vulnerável ao ataque do espanhol, não fraquejou e manteve uma frieza nórdica. A Ferrari teve alguma sorte do seu lado, com Charles Leclerc a recuperar 16 posições, aproveitando o caos da volta 1. O piloto monegasco fez uma grande recuperação e fez tudo ao seu alcance para dar o título à Ferrari, que se contentou com o segundo lugar na tabela dos construtores.

Para a Mercedes, foi a corrida de despedida de Lewis Hamilton, que recuperou 12 posições, graças à confusão das primeiras curvas e a uma estratégia diferente do resto da concorrência. Hamilton terminou em quarto, à frente de George Russell. Não foi a despedida de sonho, mas foi uma corrida bem conseguida do piloto que se muda para a Scuderia.

Verstappen foi protagonista na curva 1, com um toque que foi penalizado. Depois desse incidente, foi uma corrida discreta do #1, com a Red Bull a carimbar o terceiro lugar nos construtores. Pierre Gasly voltou a fazer uma enorme corrida e permitiu à Alpine festejar o sexto lugar na tabela de construtores, um resultado inesperado, mas saboroso para a equipa. Também Nico Hulkenberg, com mais uma grande prestação, acabou em oitavo, numa das melhores épocas do alemão na F1. Fernando Alonso deu os últimos pontos do ano para a Aston Martin, em mais uma clara mostra de talento e determinação e Oscar Piastri ainda contribuiu com um ponto, apesar do azar e da penalização por um toque em Franco Colapinto.

Na voltação para o Melhor Piloto do Dia, os leitores do AutoSport escolheram Charles Leclerc, que recebeu 50.5% dos votos, à frente de Lewis Hamilton (27.6%) e Lando Norris (10.4%). Max Verstappen (4.2%) e Carlos Sainz (2.1%) completaram o top 5.

VOX POP

dannyricfanclub

Agora sim – e não na semana passada – o melhor foi o Charles Leclerc. Fez uma recuperação excelente, com grandes ultrapassagens. Pena não ter chegado para o título de construtores, mas a Ferrari acordou tarde demais.

Scirocco

Leclerc sem dúvida. Boa recuperação até ao possível.

Cágado1

Não tendo o atraso na grelha sido de sua inteira responsabilidade e face à excelente recuperação: Leclerc.