F1 GP de Abu Dhabi, Q2: Charles Leclerc eliminado

As contas da Ferrari complicam-se na luta pelo título de construtores. Charles Leclerc, que já tem uma penalização de dez lugares, foi eliminado na Q2, com a sua melhor volta a ser apagada por exceder os limites de pista. Carlos Sainz foi o mais rápido nesta sessão, seguido de Max Verstappen e Nico Hülkenberg.

Max Verstappen foi o primeiro a ir para a pista e o primeiro tempo foi revelador, entrando no segundo 22. Russell (pneus usados) ficou a oito décimos do tempo de Verstappen. Com os primeiros tempos a surgirem, Lando Norris agarrou o segundo lugar (pneus usados), seguido de Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, George Russell, Liam Lawson e Charles Leclerc, que quase ia tendo um acidente, evitando um choque com as barreiras, no limite. Oscar Piastri (pneus usados) foi dos últimos a fazer um tempo nas primeiras tentativas e ficou 0.2 seg. de Verstappen.

A meio da sessão, Fernando Alonso, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas e Pierre Gasly eram os homens na zona de eliminação.

Whoa Charles 😵 Huge moment for Leclerc at Turn 14 but he saves it 💪#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/8CoFA7RbKz — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

Max Verstappen dispensou uma última tentativa na Q2 e não voltaria à pista nesta sessão, enquanto o resto da concorrência se encaminhou para a pista. Hulkenberg subiu para o segundo posto e Gasly fugiu da zona de eliminação, agarrando o terceiro lugar. Leclerc, que estava também na zona de eliminação, subiu ao primeiro lugar, mas a sua volta foi apagada, caindo para a zona de eliminação. Sainz herdou o primeiro lugar, ao mesmo tempo que Valtteri Bottas assegurou um lugar na Q3.

Ficavam assim eliminados Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Lance Stroll, Charles Leclerc e Kevin Magnussen. Sainz ficou com o melhor tempo, seguido de Verstappen, Hulkenberg, Gasly, Norris, Piastri, Alonso, Russell, Bottas e Pérez.