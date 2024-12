F1 GP de Abu Dhabi, Q1: Lewis Hamilton eliminado

Lewis Hamilton não terá grandes recordações da sua última qualificação com a Mercedes. Com um pino preso por baixo do seu carro, o campeão britânico viu o seu esforço arruinado. Charles Leclerc foi o mais rápido, seguido de Bottas e Sainz.

A última sessão de qualificação de 2024 começou com 26 °C de temperatura do ar e 30 °C de temperatura na pista. A McLaren chegava a esta qualificação com o rótulo de favorita, tendo liderado o TL2 e o TL3.

Com o sol posto e as luzes do traçado de Yas Marina ligadas, começava a qualificação que poderia tornar-se fundamental nas contas do título por equipas num duelo McLaren vs Ferrari, que pende para a McLaren. Pela vantagem pontual, pela performance até agora, e pela penalização de 10 lugares de Charles Leclerc.

The stage is set for the final qualifying of the year Who's taking pole? ✍️#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/W6otd0pkus — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

Lance Stroll foi o primeiro a ir para a pista, enquanto os mecânicos da Alpine trabalhavam no carro de Pierre Gasly, com alguma tensão no ar. O primeiro tempo foi de Stroll, no segundo 24, ainda com muitos pilotos na via das boxes. O segundo tempo foi assinado por Pérez, já no segundo 23, tempo que foi apagado por exceder os limites de pista.

Verstappen passou pela liderança da tabela, sendo destronado por Carlos Sainz, com Kevin Magnussen em terceiro lugar, não muito longe do tempo de Sainz. Oscar Piastri e Lando Norris eram quarto e quinto, respetivamente.

A meio da sessão, Jake Doohan, Liam Lawson, Alex Albon, Sergio Pérez (sem tempo) e Franco Colpainto (sem tempo) estavam na zona de eliminação. No entanto, o tempo de Pérez foi readmitido, com o mexicano a ficar com o terceiro tempo.

Perez has his lap time deleted for track limits at Turn 1 Oooh, that's tight 🤏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/uM045jQloz — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

As últimas voltas da Q1 começaram com Valtteri Bottas a subir ao primeiro lugar, mostrando a evolução da pista nesta altura. Pierre Gasly fez o quarto tempo, com Leclerc a fazer o melhor registo, ainda com várias voltas por concluir. No final da Q1, ficavam eliminados Alex Albon, Zhou Guanyu, Lewis Hamilton, Franco Colapinto e Jack Doohan.

Charles Leclerc foi o mais rápido, seguido de Bottas, Sainz, Verstappen e Gasly. Piastri foi oitavo à frente de Russell e Norris, que fechou o top 10. Hamilton teve muito azar, pois Magnussen, a tentar desviar-se de outros pilotos, atirou um pino delimitador para a pista, que ficou preso por baixo do carro de Hamilton, arruinando a sua volta.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌ Albon Zhou Hamilton Colapinto Doohan Gutting for Lewis in his final qualifying for Mercedes. Looks like he had a bollard stuck under the car on his final push lap#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Q7H1bDCxVB — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

O homem com mais poles da história terminou a sua última qualificação com a Mercedes em 18º.