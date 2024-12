F1, GP de Abu Dhabi: Pista abrasiva deverá definir estratégias

O Grande Prémio de Abu Dhabi marca o final da mais longa temporada de sempre da Fórmula 1, com 24 rondas. Realizado no Circuito Yas Marina pela 15.ª vez, o evento tem sido frequentemente decisivo, com a corrida deste ano a determinar o Campeonato de Construtores de 2024 entre a McLaren e a Ferrari.

A Pirelli selecionou os seus compostos mais macios (C3 duro, C4 médio, C5 macios) para a corrida. Espera-se que os pneus macios sejam utilizados principalmente na qualificação, enquanto os médios e duros dominarão a corrida devido às forças médias a que os pneus estão sujeitos e à abrasividade da pista. O traçado do circuito, modificado em 2021, permite agora voltas mais rápidas e melhores oportunidades de ultrapassagem.

As condições da pista irão variar significativamente devido às mudanças de temperatura durante as sessões diurnas e noturnas. É provável que uma estratégia de duas paragens seja a ideal, com o undercut a revelar-se eficaz. A granulação dos pneus e a evolução da aderência da pista, apoiada por três categorias de corrida adicionais ao longo do fim de semana, aumentarão o desafio.

Lewis Hamilton é o piloto mais bem-sucedido no Grande Prémio de Abu Dhabi com cinco vitórias, mas Max Verstappen pode igualar esse recorde, este domingo, tendo vencido as últimas quatro corridas consecutivamente. Verstappen vai também receber o Prémio Pirelli Pole Position pelo maior número de poles esta época. Entre as equipas, a Red Bull lidera com sete vitórias em Abu Dhabi, seguida da Mercedes com seis. Apenas a Lotus (2013) e a McLaren (2009) também venceram aqui.

Após a corrida de domingo, a época de 2024 termina, mas as dez equipas ficarão para um teste coletivo a 10 de dezembro. Cada equipa terá dois carros: um para um estreante (pilotos com não mais de duas partidas em GP) utilizando compostos de 2024 e outro para um piloto experiente testando a gama de pneus 2025 da Pirelli, excluindo o C1. O teste contará com o novo composto ultra-macio C6, destinado aos circuitos citadinos em 2025.

Os estreantes terão oito jogos de pneus (C3, C4, C5), enquanto os pilotos experientes terão dez jogos (C2, C3, C4, C5, C6). Ao contrário do teste do México, as equipas podem conceber livremente os seus programas de corrida para recolher dados para o desenvolvimento dos carros de 2025. As marcas dos pneus incluem novos logótipos da Pirelli codificados por cores para o C2 (branco) e o C6 (vermelho).