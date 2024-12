F1, GP de Abu Dhabi: Oscar Piastri liderou o último treino livre do ano

Numa sessão morna, os pilotos e equipa prepararam a última qualificação e corrida da época 2024. Oscar Piastri foi o homem mais rápido no Treino Livre 3, seguido de Lando Norris e Lewis Hamilton. A McLaren parece estar mais forte neste fim de semana.

A derradeira sessão de treinos livres da época 2024 serviu para ultimar os preparativos para o resto do fim de semana no Circuito de Yas Marina. Com a temperatura do ar nos 28 °C e a temperatura da pista pouco acima dos 40 °C, os pilotos foram para a pista com pouca vontade.

Blue skies, 28℃… a pristine day at Yas Marina 😎 We're all set for FP3 🙌#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/lCyb3Rthlv — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

Apenas metade da grelha decidiu iniciar o treino nos primeiros minutos e no final dos primeiros 15 minutos, tínhamos apenas quatro tempos na tabela. Foi preciso esperar mais cinco minutos para termos 12 carros em pista, numa altura em que Lance Stroll era o dono do melhor tempo, no segundo 25, seguido de Jack Doohan, Fernando Alonso e Pierre Gasly, todos no mesmo segundo.

Já mais perto da meia hora de treino, era Kevin Magnussen a liderar, com um tempo no segundo 24. Nesta fase, tínhamos a maioria dos pilotos na pista, com os pneus macios a serem os mais escolhidos.

Quando chegamos a meio da sessão a ordem era Magnussen, Lando Norris, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Max Verstappen, Sergio Pérez, Alex Albon e Carlos Sainz, que parecia ter problemas no seu monolugar, com algum fumo a surgir da traseira do carro. No entanto, Sainz regressou às boxes e os mecânicos não fizeram qualquer alteração pelo que não deveria haver problemas.

Magnussen ia-se mantendo na liderança da sessão, enquanto Versatappen subiu ao segundo lugar (pneus médios), destronado pouco depois por Carlos Sainz (médios), provando que não havia nenhum problema com o seu carro.

Perto do último quarto de hora de treino, Alex Albon subiu ao primeiro posto, com Magnussen e Sainz no top 3, com muitos carros parados na boxes a preparar a última saída do treino.

Chegavam as derradeiras voltas com simulações de qualificação, com Russell a passar para o primeiro lugar, uma estadia muito curta, pois Piastri tratou de melhorar o registo do piloto da Mercedes, entrando no segundo 23. Lando Norris tentou chegar ao tempo de Piastri, sem sucesso, tal como Verstappen.

A bandeira de xadrez foi mostrada e ninguém se aproximou dos tempos da McLaren. Oscar Piastri terminou no primeiro lugar da tabela de tempos, seguido de Lando Norris e Lewis Hamilton. Max Verstappen e Carlos Sainz completaram o top5. Russell, Hulkenberg, Magnussen, Leclerc e Pérez eram os homens nas dez primeiras posições.

A McLaren continua forte e deu mais forte sinal e parece ser a favorita neste fim de semana decisivo para as contas do título. A Mercedes, Ferrari e Max Verstappen estão perto, assim como Max Verstappen. A qualificação está agendada para as 14h.