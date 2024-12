F1 GP de Abu Dhabi, o Herói Esquecido: Pierre Gasly

Nico Hülkenberg também merece uma menção honrosa, pela espetacular qualificação que conseguiu e pela corrida, numa das melhores épocas do alemão, mas a regularidade de Gasly, evidente em Abu Dhabi, uma prova que reflete a qualidade do piloto ao longo da época. Quando o carro estava (francamente) mau, conseguiu sempre evitar problemas e nas pistas em que o carro estava mais competitivo, raramente desperdiçou as oportunidades que teve. O francês é um caso sério e talvez seja dos mais subvalorizados da atualidade. A última corrida carimbou o improvável sexto lugar da Alpine, com Gasly a ser o grande obreiro deste feito.

Pierre Gasly foi, para nós, o “Herói Esquecido” do GP de Abu Dhabi. A par de Nico Hülkenberg, foi dos pilotos mais regulares da época, com a vantagem de ter conquistado 34 pontos nas últimas cinco corridas. Em Abu Dhabi voltou a mostrar toda a sua qualidade, numa corrida muito bem conseguida, depois de uma qualificação também de grande nível.

