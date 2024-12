F1, GP de Abu Dhabi: McLaren avisa pilotos que o foco está no título de construtores

O chefe da McLaren, Andrea Stella, lembrou aos pilotos Lando Norris e Oscar Piastri que a prioridade para o Grande Prémio de Abu Dhabi é o Campeonato de Construtores, onde a McLaren detém uma vantagem de 21 pontos sobre a Ferrari.

Depois de conseguirem monopolizar a primeira fila na grelha de partida, Stella reconhece o risco da rivalidade entre pilotos comprometer as suas hipóteses, mas confia em Norris e Piastri para dar prioridade ao sucesso da equipa.

Stella observou que, embora os pilotos queriam correr por vitórias individuais, eles compreendem a importância de garantir o primeiro título de construtores da equipa desde 1998. Apesar do que está em jogo, Stella quer que a equipa mantenha a sua abordagem habitual sem hesitações, enfatizando que uma vitória na corrida é o caminho mais seguro para garantir o campeonato.

“Quando lidamos com pilotos, temos de estar sempre muito conscientes de que eles estão preparados para ganhar corridas”, disse Stella. “Eles crescem no karting a pensar assim. Pensam sempre assim e, depois, numa determinada fase da carreira, dizemos-lhes: ‘Não, o que importa aqui não são vocês ganharem. O que importa é que a equipa ganhe’. Por isso, antes de mais, é preciso ter consciência. Estamos muito conscientes. Durante a época, já tivemos uma conversa, mais do que uma, com os nossos dois pilotos, e dissemos-lhes que esta é a única situação em que os interesses de nós os três não são os mesmos. Por isso, não podemos enfrentar uma situação em que nos mantemos totalmente unidos porque os dois pilotos: cada um deles quer ganhar.”

“Sempre que tivemos esta conversa, fiquei sempre muito positivamente surpreendido com a facilidade com que foi possível fazer passar a mensagem”, acrescentou o italiano. “O primeiro interesse é a equipa, e esta será a mesma conversa [no domingo de manhã]. Temos a largada, temos a primeira curva, a primeira volta, todas as situações para as quais teremos a melhor preparação possível. Por vezes, na realidade, quando se trata de corridas renhidas, não se pode ser demasiado prescritivo, porque os pilotos podem sentir-se mais seguros seguindo apenas o instinto. Mas o que é importante é programar o instinto com um objetivo claro, e o objetivo é trazer o campeonato para casa. E tenho de dizer que quando falei com o Oscar e com o Lando, ambos pensaram que, no ponto em que estamos na nossa e nas suas carreiras, e no seu percurso com a McLaren, o Campeonato de Construtores é, de facto, o mais importante para eles.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA