F1, GP de Abu Dhabi: Max Verstappen pediu desculpa a Oscar Piastri

Max Verstappen pediu desculpa a Oscar Piastri depois de uma colisão na Curva 1 durante o Grande Prémio de Abu Dhabi, mas criticou o sistema de penalizações da Fórmula 1 após receber uma penalização de 10 segundos.

O incidente, que ocorreu quando Verstappen tentou uma manobra por dentro, fez com que Piastri caísse para o fundo do pelotão. Apesar disso, a McLaren ainda garantiu o campeonato de construtores após 26 anos de espera, graças à vitória de Lando Norris e à recuperação de Piastri para o 10º lugar.

Verstappen admitiu a culpa, explicando que avaliou mal a distância e tentou travar demasiado tarde. Embora tenha aceitado a responsabilidade e pedido desculpa a Piastri, questionou sarcasticamente a gravidade da penalização, referindo-se aos comissários de pista como “idiotas”. No final, terminou a corrida em 6º lugar.

“O meu arranque foi bom e depois tentei passar pelo interior e rapidamente me apercebi, assim que me comprometi com a manobra, que a distância estava a diminuir. Tentei travar, porque não queria, naturalmente, bater com o Oscar”, disse ele. “Mas, infelizmente, ainda chocámos um com o outro, mas já pedi desculpa ao Oscar. Não é o que se quer que aconteça, especialmente com ele. Ele é um tipo fantástico, mas aconteceu e foi um pouco infeliz”.

“O que se passa é que, quando estamos naquela posição, estamos concentrados no carro da frente… comprometemo-nos. Quando se começa em primeiro ou segundo, nunca se olha para trás. Por isso, fui em frente e depois apercebi-me que ele não me estava a ver. Por isso, estava a tentar sair da situação, mas mesmo assim chocámos.”

“Claro que a culpa é minha. Mas eu estava à espera de 20 segundos, 30 segundos, não sei, stop & go!”, disse sarcasticamente. “Por isso, talvez seja algo a falar para a próxima vez. Já não percebo nada, mas está tudo bem, tanto faz. Não me vou zangar com essas coisas. Não vale o meu tempo e sim, fiz uma pausa. Como eu disse, o mais importante é pedir desculpa ao Óscar e pronto.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA