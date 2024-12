F1 GP de Abu Dhabi, Lewis Hamilton: “É a última vez que vou ouvir isto”

Lewis Hamilton fez a sua última corrida pela Mercedes na Fórmula 1, marcando o fim de uma parceria histórica de 12 épocas que o viu vencer seis campeonatos de pilotos e contribuir para oito títulos de construtores.

O seu engenheiro de corrida de longa data, Peter ‘Bono’ Bonnington, que lhe disse pela última vez que era “Hammer Time” durante o Grande Prémio de Abu Dhabi, o que se tornou num momento emocionante para Hamilton.

Na sua corrida de despedida com a Mercedes, Hamilton fez uma corrida notável, partindo do 16º lugar da grelha para terminar em 4º, ultrapassando o colega de equipa George Russell na última volta. Refletindo sobre a corrida, Hamilton reconheceu o desafio da sua posição de partida e uma primeira passagem difícil, mas sublinhou que “não desistiu”. Uma troca estratégica de pneus para os médios deu vida ao carro, permitindo-lhe fechar uma diferença significativa e terminar com uma nota alta.

“Acho que quando ele disse que era “Hammer Time”, reparei que, naquele momento, pensei: ‘É a última vez que vou ouvir isto’. Foi mesmo um clique para mim nesse momento. Foi uma corrida muito, muito difícil. Não tive um arranque bom. O primeiro stint foi muito, muito difícil. Mas não perdi a esperança. Estava apenas a pensar que não estava a correr tão bem como eu pensava. Mas não desisti, continuei a insistir.”

Hamilton começou com os pneus duros e depois passou para os médios, o único piloto da grelha a adotar essa estratégia, que funcionou muito bem para ele: “Depois mudei para os pneus diferentes e o carro ganhou vida. Tinha uma grande diferença para fechar, por isso concentrei-me apenas em tirar o máximo partido do carro e não desistir. Queria terminar mais alto, em alta e dar tudo de mim à equipa, tal como eles me têm dado todos estes anos”, concluiu Hamilton.