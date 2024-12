F1 GP de Abu Dhabi, Lewis Hamilton: “É a minha sorte…”

Não foi certamente assim que Lewis Hamilton imaginou a sua última qualificação com a Mercedes, mais ainda depois de ter dado boas indicações nos treinos livres. O britânico acabou eliminado na Q1, com um incidente caricato a arruinar a sua volta.

Um limitador de pista foi arrancado por Kevin Magnussen e acabou por baixo do carro de Hamilton durante algum tempo, o que comprometeu a volta do britânico. No entanto, o piloto da Mercedes vai tentar recuperar, afirmando que as sensações do carro foram boas:

“É a minha sorte, mas não faz mal. Esforçámo-nos muito com a afinação, colocámos o carro num bom lugar e estava a correr bem, por isso pensei mesmo ‘talvez seja possível um pódio este fim de semana’. Depois, o tempo não foi otimizado na sessão porque fui o último a entrar na pista e, obviamente, acabei atrás de um dos Alpine mesmo no final, pelo que fiquei sem tempo.”

“Vou tentar. Como já disse, o carro tem-se sentido bem. Passar de estar sempre relativamente entre os cinco primeiros para depois estar em 18º muda definitivamente a perspetiva do fim de semana, mas continuo a tentar estar bem presente. Ainda estou muito grato. O carro esteve completamente diferente este fim de semana, foi muito mais agradável de conduzir, por isso as minhas esperanças eram grandes, mas as coisas são como são. Vou tentar recuperar”.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA