F1 GP de Abu Dhabi, Lando Norris: “Um dia perfeito”

Lando Norris materializou o favoritismo da McLaren, conquistando a pole para a corrida de amanhã. O piloto britânico estava feliz, admitindo que foi mais difícil do que inicialmente esperado. O foco mantém-se no título de construtores da McLaren, que escapa desde 1998.

“Foi um dia perfeito para nós” disse Norris. “Provavelmente um pouco mais difícil do que estávamos à espera. Estamos satisfeitos por conquistar os dois primeiros lugares da grelha. Só foi um pouco mais complicado do que gostaríamos. A minha volta no final foi forte. Era assim que queríamos terminar o dia.”

“Temos de bater a Ferrari, mas queremos fazê-lo em grande estilo. Queremos ganhar, eu quero ganhar. Sabemos o que temos de fazer. Estamos a manter as nossas cabeças baixas e concentrados. Estamos aqui para ganhar todas as corridas possíveis. Amanhã teremos uma boa hipótese. Vamos dar tudo o que temos, sabendo no fundo das nossas mentes o que temos de fazer para atingir o nosso objetivo. Muito feliz. A equipa fez um trabalho incrível. Uma boa qualificação para terminar o ano”.