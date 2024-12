F1, GP de Abu Dhabi: Lando Norris faz a pole, McLaren em vantagem

A luta pelo título de construtores pende cada vez mais para a McLaren. Lando Norris conseguiu a pole, assinando o tempo de 1:22.595 ficando 0.2 segundos à frente do seu colega de equipa, Oscar Piastri, com Carlos Sainz a ficar com o terceiro tempo.

A McLaren está em vantagem para amanhã, pois Charles Leclerc, com uma volta apagada na Q2, foi eliminado e largará o fim da grelha amanhã. Quem também teve uma sessão para esquecer foi Lewis Hamilton, com muito azar, a ficar eliminado o na Q1. Max Verstappen foi apenas quinto, e não evitou um susto na Q3, evitando o que podia ter sido um acidente aparatoso (também Leclerc teve uma situação parecida na Q2).

Destaque para o impressionante quarto lugar de Nico Hülkenberg, ficando à frente de Verstappen, Pierre Gasly (excelente qualificação), George Russell, Fernando Alonso e Valtteri Bottas, outro dos destaques desta tarde, com uma brilhante performance. Sergio Pérez fechou as contas do top 10.

Q1

A última sessão de qualificação de 2024 começou com 26 °C de temperatura do ar e 30 °C de temperatura na pista. A McLaren chegava a esta qualificação com o rótulo de favorita, tendo liderado o TL2 e o TL3.

Com o sol posto e as luzes do traçado de Yas Marina ligadas, começava a qualificação que poderia tornar-se fundamental nas contas do título por equipas num duelo McLaren vs Ferrari, que pende para a McLaren. Pela vantagem pontual, pela performance até agora, e pela penalização de 10 lugares de Charles Leclerc.

The stage is set for the final qualifying of the year Who's taking pole? ✍️#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/W6otd0pkus — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

Lance Stroll foi o primeiro a ir para a pista, enquanto os mecânicos da Alpine trabalhavam no carro de Pierre Gasly, com alguma tensão no ar. O primeiro tempo foi de Stroll, no segundo 24, ainda com muitos pilotos na via das boxes. O segundo tempo foi assinado por Pérez, já no segundo 23, tempo que foi apagado por exceder os limites de pista.

Verstappen passou pela liderança da tabela, sendo destronado por Carlos Sainz, com Kevin Magnussen em terceiro lugar, não muito longe do tempo de Sainz. Oscar Piastri e Lando Norris eram quarto e quinto, respetivamente.

A meio da sessão, Jake Doohan, Liam Lawson, Alex Albon, Sergio Pérez (sem tempo) e Franco Colpainto (sem tempo) estavam na zona de eliminação. No entanto, o tempo de Pérez foi readmitido, com o mexicano a ficar com o terceiro tempo.

Perez has his lap time deleted for track limits at Turn 1 Oooh, that's tight 🤏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/uM045jQloz — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

As últimas voltas da Q1 começaram com Valtteri Bottas a subir ao primeiro lugar, mostrando a evolução da pista nesta altura. Pierre Gasly fez o quarto tempo, com Leclerc a fazer o melhor registo, ainda com várias voltas por concluir. No final da Q1, ficavam eliminados Alex Albon, Zhou Guanyu, Lewis Hamilton, Franco Colapinto e Jack Doohan.

Charles Leclerc foi o mais rápido, seguido de Bottas, Sainz, Verstappen e Gasly. Piastri foi oitavo à frente de Russell e Norris, que fechou o top 10. Hamilton teve muito azar, pois Magnussen, a tentar desviar-se de outros pilotos, atirou um pino delimitador para a pista, que ficou preso por baixo do carro de Hamilton, arruinando a sua volta.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌ Albon Zhou Hamilton Colapinto Doohan Gutting for Lewis in his final qualifying for Mercedes. Looks like he had a bollard stuck under the car on his final push lap#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Q7H1bDCxVB — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

O homem com mais poles da história terminou a sua última qualificação com a Mercedes em 18º.

More on that bollard under Lewis' car 👀 Magnussen had a moment and dislodged a bollard into the path of an oncoming Hamilton in the final sector #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/o0Sdgm4IQ8 — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

Q2

Max Verstappen foi o primeiro a ir para a pista na Q2 e o primeiro tempo foi revelador, entrando no segundo 22. Russell (pneus usados) ficou a oito décimos do tempo de Verstappen. Com os primeiros tempos a surgirem, Lando Norris agarrou o segundo lugar (pneus usados), seguido de Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, George Russell, Liam Lawson e Charles Leclerc, que quase ia tendo um acidente, evitando um choque com as barreiras, no limite. Oscar Piastri (pneus usados) foi dos últimos a fazer um tempo nas primeiras tentativas e ficou 0.2 seg. de Verstappen.

A meio da sessão, Fernando Alonso, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas e Pierre Gasly eram os homens na zona de eliminação.

Whoa Charles 😵 Huge moment for Leclerc at Turn 14 but he saves it 💪#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/8CoFA7RbKz — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

Max Verstappen dispensou uma última tentativa na Q2 e não voltaria à pista nesta sessão, enquanto o resto da concorrência se encaminhou para a pista. Hulkenberg subiu para o segundo posto e Gasly fugiu da zona de eliminação, agarrando o terceiro lugar. Leclerc, que estava também na zona de eliminação, subiu ao primeiro lugar, mas a sua volta foi apagada, caindo novamente para a zona de eliminação. Sainz herdou o primeiro lugar, ao mesmo tempo que Valtteri Bottas assegurou um lugar na Q3.

Ficavam assim eliminados Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Lance Stroll, Charles Leclerc e Kevin Magnussen.

Sainz ficou com o melhor tempo, seguido de Verstappen, Hulkenberg, Gasly, Norris, Piastri, Alonso, Russell, Bottas e Pérez.

TEMPS SUPPRIMÉ POUR CHARLES LECLERC 🤯 Le Monégasque éliminé en Q2, il partira du fond de la grille après application de ses 10 places de pénalité 😶#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/L3U9AC1xi6 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) December 7, 2024

Q3

A luta pela pole afigurava-se mais renhida do que inicialmente esperado. Verstappen estava na discussão, com Carlos Sainz e os dois McLaren. Pelo andamento mostrado na Q2, Verstappen tinha alguma vantagem. Nico Hülkenberg era o primeiro da fila a fazer um tempo nesta sessão, assinando um tempo no segundo 23 (com pneus usados).

Dos dez pilotos, apenas Verstappen tinha dois conjuntos de pneus novos. O #1 não evitou um grande susto no final da sua volta, quase perdendo o carro. Ainda assim conseguiu fazer um tempo no segundo 22. Oscar Piastri (pneus usados) fez o segundo tempo, mas viu a sua volta ser apagada, por exceder os limites de pista. Lando Norris, com pneus usados, ficou a apenas 0.004 seg do tempo de Verstappen.

Depois das primeiras tentativas, a ordem era Verstappen, Norris, Sainz, Hulkenberg, Gasly, Alonso, Pérez, Russell, Piastri e Bottas (ainda sem tempo). No entanto, a volta de Piastri foi readmitida, e o australiano regressava ao terceiro lugar.

Na sua última volta do dia, Sergio Pérez conseguiu o quarto tempo, com Valtteri Bottas a fazer melhor, mas a surpresa surgiu pouco depois, passando para o primeiro lugar. Foi por pouco tempo, pois Piastri melhorou o registo e subiu ao primeiro lugar. Carlos Sainz foi segundo e Lando Norris fez o melhor tempo. Faltava apenas o tempo de Verstappen, que não conseguiu melhorar o seu tempo.

A pole ficou para Lando Norris, seguido de Piastri e Sainz. Seguiram-se Hulkenberg, Verstappen, Gasly, Russell, Alonso, Bottas e Perez.