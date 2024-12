F1 GP de Abu Dhabi, Lando Norris: “Este é um momento histórico para a equipa”

Depois de uma época de altos e baixos, em que a McLaren se tornou candidata ao título, Lando Norris foi a estrela da companhia. Não foi uma época fácil para Norris, que sentiu pela primeira vez a exigência da luta pelo título. Cometeu alguns erros que comprometeram as suas aspirações, mas hoje, no Circuito de Yas Marina, Norris conseguiu uma exibição digna de um campeão.

Controlou a corrida de início ao fim, geriu a vantagem para Carlos Sainz, não cometeu um erro e no final entregou o título de construtores à McLaren, além de confirmar o vice-campeoanto. No final, era um Norris visivelmente satisfeito, com um sorriso como há muito não se via, feliz pela vitória, pela prestação, mas acima de tudo pelo título da McLaren:

“É uma sensação incrível. Não só por mim, mas por toda a equipa. Fizeram um trabalho fantástico desde o início. Estou muito orgulhoso de toda a gente. Tem sido uma viagem maravilhosa. Terminar a época desta forma é perfeito. Para nós, ganhar o Campeonato de Construtores ao fim de 26 anos é muito especial. Vamos festejar. Este é um momento histórico para a equipa. Vai ser uma boa noite!”

Sobre a possibilidade de se tornar campeão do mundo em 2025:

“Este é o meu objetivo, o nosso objetivo como equipa. Queremos ganhar o Campeonato de Construtores e de Pilotos no próximo ano. Cometi os meus erros este ano, mas aprendi muito e aprendi muito com o Max e com os meus concorrentes à minha volta. Por muito que esteja feliz agora, estou entusiasmado para começar o próximo ano.”