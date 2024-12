F1, GP de Abu Dhabi: Estratégia mais usada deverá ser de uma paragem apenas, mas…

Temos a última corrida da época de 2024 tem lugar no Circuito de Yas Marina. Está em jogo um campeonato do mundo, prémios monetários significativos e reputações a cimentar. Todos no paddock pretendem um final forte, seja para preparar o terreno para 2025 ou para terminar o capítulo atual com uma nota alta.

As atenções estão viradas para a luta renhida pelo título entre a McLaren e a Ferrari. A McLaren detém uma vantagem de 21 pontos e parte da primeira linha, o que lhe dá uma forte vantagem. No entanto, a Ferrari ainda tem uma hipótese de conseguir uma reviravolta nesta final de alto risco. As decisões estratégicas desempenharão um papel crucial na determinação do resultado desta dramática decisão do campeonato.

As simulações da Pirelli para o GP de Abu Dhabi de 2024 indicam que a abordagem mais rápida para a corrida é uma estratégia de uma paragem, começando com pneus médios e mudando para pneus duros entre as voltas 20-26. Esta foi a estratégia teórica ideal no ano passado, mas, na prática, a maioria das equipas mudou para uma abordagem de duas paragens com pneus médios-duros-duros devido às condições da corrida.

O diretor de desportos motorizados da Pirelli, Mario Isola, sugere que poderemos assistir a esta repetição em 2024, uma vez que as equipas mantiveram dois jogos de pneus duros, o que indica que poderão antecipar uma paragem extra. As janelas das boxes para esta estratégia situam-se entre as voltas 12-18 e as 33-39.

Para os pilotos da frente, em particular a McLaren e a Ferrari, a estratégia será provavelmente ditada pela sua luta pelo título, com a McLaren a espelhar possivelmente os movimentos da Ferrari para assegurar a sua vantagem. Isto poderá resultar numa corrida tensa e tática, semelhante ao confronto estratégico visto em Lusail.

Na metade inferior do pelotão, Charles Leclerc (que parte de 20º devido a uma penalização na grelha) e Lewis Hamilton (que parte de 17º após um acidente na qualificação) poderão optar por uma estratégia duros – médios, prolongando a sua primeira passagem até às voltas 33-39. Esta abordagem poderá ajudá-los a subir no pelotão com pneus mais frescos no final.

Não se espera que o pneu macio seja a principal opção de corrida devido à elevada degradação. No entanto, pode ainda desempenhar um papel no final da corrida para as equipas que procuram obter a volta mais rápida ou se um Safety Car tardio alterar a estratégia. Mario Isola enfatiza que o pneu macio é realmente um pneu de uma volta, mais adequado para curtas explosões de velocidade do que para longos períodos.