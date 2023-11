F1: GP de Abu Dhabi confirmado apesar dos rumores | AutoSport

Ainda hoje avançamos com a notícia que o GP de Abu Dhabi poderia estar em risco devido à tensão crescente no médio oriente. Algumas fontes, sugeriram que a possibilidade de a prova não avançar estaria em cima da mesa e que uma decisão seria tomada hoje. A publicação italiana formu1a.uno, foi uma das publicações a avançar que os responsáveis da FIA e de Liberty estariam a analisar a situação no médio oriente, com a tensão naquela zona do planeta a aumentar de dia para dia.

Ora o AutoSport teve confirmação por parte da F1 que a prova vai avançar e que o cancelamento não está em equação. Outras fontes presentes em Interlagos afirmam que a F1 vai mesmo a Abu Dhabi e que o cancelamento nem sequer foi pensado por parte dos responsáveis pelo campeonato. Assim o GP de Abu Dhabi irá mesmo avançar e não se vislumbra qualquer alteração ao inicialmente planeado. Lamentamos a informação inicial dada de forma incorreta.