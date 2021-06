F1: GP da Turquia em Outubro | AutoSport

A F1 encontrou uma solução para substituir o GP de Singapura que tinha sido cancelado no inicio deste mês. O GP da Turquia regressa ao calendário, com data marcada para o evento para o mesmo fim de semana de Singapura, 1 a 3 de Outubro.

Em comunicado da F1, podemos ler que “após discussões com outros promotores, estamos confiantes de que poderemos viajar para a corrida seguinte ao abrigo dos nossos rigorosos protocolos de segurança. A comunidade de Fórmula 1 continuará a viajar nesta temporada com medidas de segurança rigorosas que nos permitiram viajar em segurança. Até agora, nesta época, realizámos mais de 44.000 testes com 27 casos positivos, uma taxa de 0,06%, sendo a maioria durante a primeira parte da época. Paralelamente, uma percentagem significativa da comunidade da F1 já foi vacinada e estamos confiantes de que todos terão tido a oportunidade de o fazer até ao final do Verão. Continuaremos a operar de forma a proteger a segurança do nosso pessoal e das comunidades que visitamos.”

Antes da F1 rumar a Istambul, haverá o GP da Rússia e depois desloca-se para o Japão, uma das incógnitas do calendário. O MotoGP, que tinha marcado a sua prova uma semana antes do GP de F1 no Japão, anunciou esta semana o cancelamento da mesma. Embora em zonas do Japão diferentes, veremos se a F1 consegue rumar a Suzuka este ano.