F1: GP da Rússia muda-se para São Petersburgo?

Os promotores do GP da Rússia de Fórmula 1 não confirmam a possível mudança do GP da Rússia de Fórmula 1 de Sochi para um novo circuito em São Petersburgo, em 2022. Fala-se no Igora Drive para receber a corrida em 2022, regressando a Sochi novamente em 2023, mas o promotor nega: “a internet é um lugar perigoso”, disse Alexey Titov, à emissora russa Match TV: “Não comento rumores. O que digo é que espero que o GP da Rússia volte à normalidade em 2022. Esperamos que a maioria das restrições seja levantada até ao final do ano”, disse.