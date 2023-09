F1, GP da Itália, Sergio Pérez:”Sinto-me muito mais confortável agora” | AutoSport

Sergio Pérez voltou a operar uma excelente recuperação, ajudada pela valia do seu RB19, que ajudou (e muito) o mexicano a subir ao segundo posto final. Mas teve de lutar muito, especialmente com Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Pérez acabou por levar a melhor, mas reconheceu que foi mais difícil do que esperava. Mas o otimismo começa a subir do lado do #11 que terá encontrado uma afinação mais indicada para si. Pérez espera chegar à melhor forma nas próximas corridas:

“Acho que foi o máximo que poderíamos ter conquistado hoje, pois foi muito complicado ultrapassar, mais do que o esperado. Faltou-nos velocidade de ponta, apesar de termos boas saídas da parabólica. Estava na maior parte das vezes a 0,2 ou 0,3 [segundos] do carro da frente. 0,2 dava-me uma hipótese de lutar, 0,3 já não o permita. Tive de passar pelo Charles e depois pelo Carlos, o que obrigou a usar muito os pneus. Pensei, especialmente no início, que não conseguiria chegar ao Charles porque estávamos presos num comboio de DRS. Mas consegui colocar pressão neles e passar. Fizemos muitos progressos do lado da afinação, sinto-me muito mais confortável agora e espero que possa chegar à minha melhor forma nas próximas corridas.”

Foto: Martin Trenkler