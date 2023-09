F1, GP da Itália, Qualificação: Carlos Sainz faz a pole em Monza | AutoSport

Os Tifosi fazem a festa. Carlos Sainz fez a pole para o GP da Itália. O piloto espanhol levou a melhor e ficou 0.013 seg. à frente de Max Verstappen. A Ferrari estava sob investigação por não cumprir o tempo máximo estabelecido na Q1 (para evitar acumulação de tráfego), mas os comissários decidiram que não era necessária penalização e Sainz pode fazer a festa. Verstappen ficou em segundo lugar e Charles Leclerc ficou com o terceiro posto.

Com 28,4ºC de temperatura do ar e 40ºC de temperatura de pista, os pilotos tinham pela frente uma hora de ação em pista, para a qualificação que seria feita com piso seco, pois os céus de Monza eram azuis e não havia ameaça de chuva, ao contrário das corridas a que assistimos desde o Mónaco, em que a chuva foi companhia persistente.

Nesta qualificação, novo formato a ser testado, com pneus duros a serem usados na Q1, pneus médios na Q2 e pneus macios para a Q3, a primeira vez que este formato seria testado com pista completamente seca e sem ameaça de chuva.

Q1

Com os pneus duros instalados em todos os carros, os pilotos não demoraram muito tempo a entrar em pista para acumular voltas nesta primeira parte da qualificação para o GP de Itália.

A primeira volta de Max Verstappen foi apagada, com Alex Albon a assumir a liderança da tabela classificativa, seguido de George Russell (+0.025 seg.) e Sergio Pérez (+0.103 seg.). Lando Norris apanhou um susto com Esteban Ocon no final da volta lançada do britânico, com Ocon colocar-se no caminho do McLaren #4. Na volta lançada seguinte, o francês teve uma ligeira saída de pista, que danificou o fundo do carro, comprometendo o resto da sessão.

Nas contas dos tempos, Verstappen entrou no segundo 21, seguido de Pérez, Albon, George Russell, Carlos Sainz, Logan Sargeant, Zhou Gunayu, Lando Norris e Charles Leclerc. Na zona de eliminação tínhamos Pierre Gasly, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e Lanco Stroll, quando faltavam cinco minutos para o fim da sessão, numa fase em que a maioria dos pilotos regressou às boxes para colocar pneus novos.

As últimas voltas foram complicadas com muito tráfego a acumular-se em pista, menos os Red Bull que já tinham o bilhete para a Q2 assegurado. No final da Q1, Zhou Gunayu, Gasly, Ocon, Magnussen e Stroll ficavam eliminados. Max Verstappen ficou com o tempo de e 1:21.573. seguido de Albon, Leclerc, Tsunoda, Pérez, Sargeant, Sainz, Hamilton, Norris e Alonso.

Q2

A Ferrari começava a Q2 em apuros, com ambos os carros a serem investigados por não respeitarem o tempo máximo para fazer uma volta (colocado nas notas do diretor para hoje. O tempo é de 1:40 minutos para evitar congestionamento e manter a segurança de todos). A investigação seria feita no final da qualificação.

Os carros entraram em pista com os pneus médios “calçados” para mais 15 minutos de ação em pista. Verstappen começou a Q2 com Verstappen na frente, mas Sainz tratou de tirar 0.044 seg. ao tempo de Verstappen (primeiro a entrar no segundo vinte), que tinha atrás de si Leclerc, Albon, Pérez, Alonso, Norris, Piastri, Tsunoda e Hulkenberg. Só a meio da sessão os Mercedes entraram em pista para fazer as voltas lançadas, com Lando Norris e Oscar Piastr a fazerem a segunda tentativa com o mesmo conjunto de pneus, sem conseguirem melhorar. Hamilton ficou em 12º enquanto Russell conseguiu o sexto posto.

As últimas voltas foram quentes, mas de fora da Q2 ficavam Tsunoda (por 0,013) Lawson, Hulkenberg, Bottas e Sargeant. Verstappen (1:20.937) fez o melhor tempo, à frente de Lecelrc, Sainz, Pérez, Albon, Hamilton, Russell, Piastri, Alonso e Norris.

Q3

Na derradeira parte da qualificação, os Red Bull saíram em primeiro, seguidos por Lando Norris e Fernando Alonso. Seguiam-se os dois Ferrari, Piastri, Albon e os dois Mercedes.

Verstappen cometeu um pequeno erro no segundo setor da volta, com uma ligeira saída de pista. Mesmo assim, conseguiu ficar à frente de Pérez, Norris e Alonso. Mas Lecelrc, tratou de tirar 0.067 segundo ao tempo de Verstappen, e Sainz melhorou ainda mais a sua volta, tirando 0.032 ao tempo do colega de equipa. Russell e Albon conseguiram ainda uma vaga no top5 nesta fase da qualificação. O top 3 cabia em menos de 0.1 seg. e o top 5 em menos de 0.35 seg. Seguiam-se Pérez, Norris, Piastri, Hamilton e Alonso.

Faltavam as derradeiras volta, que iria decidir a pole. Com a Ferrari e Max Verstappen como os principais favoritos. Alonso saiu em primeiro lugar para as últimas voltas, seguido de Leclerc, Verstappen, Sainz, Norris, Piastri, Pérez, Albon e os dois Mercedes.

Leclerc ainda passou pela pole provisória, tal como Verstappen, mas foi Carlos Sainz, com o tempo de 1:20.294 a conseguir a pole, 0.013 seg à frente de Verstappen e 0.067 seg. à frente de Leclerc. George Russell foi quarto, seguido de Sergio Pérez, Alex Albon, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris e Fernando Alonso.