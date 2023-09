F1, GP da Itália, o Herói Esquecido: Liam Lawson | AutoSport

Valtteri Bottas merece menção honrosa por ter conseguido um ponto para a Alfa Romeo, numa corrida onde andou sempre na luta pelo top 10. Alex Albon voltou a fazer mais uma excelente corrida, com uma capacidade tremenda de defender a sua posição, mesmo com um carro lento (apesar de rápido nas retas). Albon continua a marcar pontos para a Williams e confirma todo o seu potencial e qualidade, mas do GP da Itália destacamos Liam Lawson.

Segunda corrida na F1, segunda prestação positiva, ficando à porta dos pontos. Lawson foi chamado à última hora em Zandvoort e sobreviveu às condições duras da corrida. Em Monza, com mais tempo para se preparar e com condições menos complicadas, mostrou a sua capacidade, com uma corrida limpa, um ritmo interessante e um resultado final que acaba por ser positivo. Terá ainda mais duas corridas (Singapura e Suzuka) para mostrar o que pode fazer, mas não restam dúvidas que está a convencer a F1 e que o seu talento merece um monolugar do Grande Circo.