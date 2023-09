F1, GP da Itália, o Destaque: Carlos Sainz | AutoSport

Carlos Sainz foi o grande destaque da corrida em Monza. O piloto espanhol fez o que podia para aguentar a primeira posição, mas conseguiu aguentar apenas 15 voltas, tal era a superioridade do Red Bull de Max Verstappen. Mas Sainz não desistiu.

Numa tarde em que a coragem e a resiliência foram os ingredientes principais, Sainz deu tudo o que tinha, lutou com todos os que se atreveram a aproximar-se do seu monolugar, independentemente de serem colegas de equipa ou não. Apesar de Sainz não ter o talento natural de Verstappen, Hamilton, Alonso e até de Lecelrc, tem garra e ética de trabalho para dar e vender e foi isso que fez a diferença em Monza. Sainz fez a melhor exibição da época, frente aos tifosi e festejou de forma merecida no pódio mais desejado do ano. Carlos Sainz esteve em grande e se esquecermos Verstappen, foi o melhor da tarde.