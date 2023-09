F1, GP da Itália: Motores Ferrari no topo da tabela da velocidade de ponta | AutoSport

Os motores Ferrari destacaram-se na qualificação para o GP da Itália com cinco carros equipados com unidades italianas no top 10 dos mais rápidos em velocidade de ponta.

Kevin Magnussen foi o homem que atingiu a velocidade mais elevada com 351 km/h, seguido de Carlos Sainz (350 km/h), Zhou Gunayu e Liam Lawson (350km/h). Valtteri Bottas e Alex Albon (349km/h), Charles Leclerc(348 km/h) Logan Sargeant (347 km/h), Esteban Ocon e Lando Norris (346 km/h) completam o top 10. Temos três monolugares com motores Ferrari no top3 e quatro no top 5.

Temos de ter em conta que a velocidade de ponta depende muito dos níveis de apoio aerodinâmico (e consequente arrasto). Por exemplo, Albon, com motor Mercedes marcou 349km/h contra Lewis Hamilton (340km/h) e George Russell (338km/h) que usam unidades motrizes iguais. Isso mostra a influência que a aerodinâmica tem na velocidade de ponta. Mas dos seis carros com motor Ferrari, apenas um ficou fora do top10 (Nico Hulkenberg).